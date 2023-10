Jong N-VA Oostende wil vrijwilligerskorps om hulpdiensten bij te staan in nood

Jong N-VA Oostende vraagt het stadsbestuur om een lokaal vrijwilligerskorps op te richten. Het korps kan dan worden ingezet tijdens noodsituaties zoals stormen, watersnood, hittegolven of andere noodsituaties. “Bij de gasontploffing van vorig jaar kon een vrijwilligerskorps zeker haar nut bewezen hebben.”

“Ondanks dat onze eerstelijnshulp heel sterk is uitgebouwd, kunnen zij bij een noodsituatie altijd extra handen gebruiken. Dat hebben we gemerkt tijdens de gasexplosie in de Christinastraat, exact één jaar geleden. Op zo’n moment kunnen vrijwilligers meehelpen met het opvangen van slachtoffers of het uitdelen van drinkwater”, zegt jongerenvoorzitter Thomas Lansens. “Veel jongeren willen zich nuttig maken voor hun lokale gemeenschap, maar weten vaak niet hoe. Zowel voor onze jongeren als voor onze hulpdiensten is de oprichting van een vrijwilligerskorps een win-winsituatie.”

In de eerste plaats wil Jong N-VA zich richten tot jongeren tussen 18 en 30 jaar. Om tot het korps toe te treden moeten zij verschillende opleidingen volgen, waaronder EHBO, brandpreventie, noodplanning en psychosociale hulpverlening. “Daarna kunnen ze als volwaardige noodvrijwilliger worden opgeroepen. Ze kunnen bijvoorbeeld ingezet worden om bij wateroverlast zandzakken te vullen of bij hitte water rond te dragen in de woonzorgcentra. Ook het vrijmaken van de wegen tijdens een storm behoort tot de opties.”

Geen gevaarlijke taken

“Als blijkt dat het vrijwilligerskorps een succes is, kan het zeker uitgebreid worden naar alle leeftijden. Misschien inspireert het ook jongeren om later een job uit te oefenen bij de hulpdiensten.” Jong N-VA hoop dat het stadsbestuur hun voorstel steunt: “Als dit voorstel er komt, staan wij alvast als eerste in de rij om ons aan te bieden als vrijwilliger.”

Schepen van Samenleven Maxim Donck (N-VA) staat positief tegenover dit voorstel: “Uiteraard is het niet bedoeling dat ze gevaarlijke of complexe taken gaan doen. Daarvoor kunnen we gelukkig rekenen op onze professionele hulpdiensten. Maar er zijn daarnaast heel wat taken die ze wel zouden kunnen opnemen.” (HH)