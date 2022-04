Jong koppel uit Lichtervelde neemt Koddaert Metalen in Torhout over

Koddaert Metalen uit de Tulpenstraat in Torhout, niet te verwarren met nv Koddaert uit Koekelare, is overgenomen. Na zo’n 40 jaar geven Danny Danneels en zijn vrouw Annie Heynderick hun levenswerk door aan een jong koppel uit Lichtervelde: Jonas Vanhee en zijn vrouw Wendy Compernol, beiden 31 jaar.

Danny (bijna 65) en Annie (64) wonen in de Leliestraat in Torhout, vlakbij het bedrijf dat eerstgenoemde zo lang heeft gerund. Jonas en Wendy hebben hun thuis wat verderop in de Kasteelstraat in Lichtervelde, de gemeente waaruit beiden afkomstig zijn. Ze hebben drie kinderen: Tibo (6), Elise (4) en Aline (bijna 1).

Jonge overnemers zijn niet ‘van ijzer en staal’

Koddaert Metalen heeft, naast de hoofdzetel in de Tulpenstraat, nog zes loodsen in de Oude Gentweg in Torhout, drie in Zwevezele en twee in Wingene. Er zijn tien mensen in dienst en allen behouden in principe hun job.

Het bedrijf is een groothandel die als toeleverancier voor de bouwsector fungeert en onder meer zware draagbalken (poutrellen), betonnetten en tal van toebehoren levert. Dus verwacht je twee overnemers van ijzer en staal, maar niets is minder waar. Het Lichterveldse koppel heeft tot nu toe in een veel zachtere sector gewerkt: Jonas acht jaar als thuisverpleegkundige en Wendy negen jaar als commercieel bediende bij het grote en bekende Torhoutse zakenkantoor Pauwels.

We zullen de hoofdvestiging van het bedrijf verhuizen naar het bedrijventerrein Ringaert aan de Roeselaarseweg

“We waren al even op zoek naar een bedrijf waar we samen onze schouders onder konden zetten”, zeggen ze. “Via via kwamen Danny en Annie op ons pad. We zijn heel blij met deze unieke kans. We hebben bijna twee hectare grond op het nieuwe Torhoutse bedrijventerrein Ringaert langs de Roeselaarseweg en zullen daar Koddaert Metalen straks een nagelnieuw onderkomen geven. De plannen zijn al getekend, maar de bouw is nog niet gestart. We hebben de ambitie om de onderneming verder te laten doorgroeien. Danny Danneels zal nog twee jaar meewerken, waardoor we op zijn rijke ervaring kunnen rekenen.”

Koddaert Metalen is ooit gestart met een smidse

Annie heeft haar man Danny altijd gesteund in zijn werkzaamheden, maar was eigenlijk nooit in de onderneming actief. Niettemin begon het allemaal met wijlen haar grootvader Emiel Heynderick, die op het gehucht De Koddaert een smidse met wagenmakerij had. “Zijn zonen Alex en Robert zetten de zaak voort”, vertelt Annie. “Alex, mijn vader, is in 1981 gestorven en zou apetrots geweest zijn mocht hij zien welke hoge vlucht ons bedrijf intussen genomen heeft. Nonkel Robert, de vader van Jean-Pierre Heynderick, is momenteel 90 jaar.”

Danny en Annie trouwden in 1978 en kort voorheen trad Danny toe tot de bestaande zaak van Alex en Robert. In 1981, toen zijn schoonvader gestorven was, werd hij de nieuwe eigenaar. Met hard werken bouwde hij het bedrijf verder uit, intussen al 40 jaar.

Danny Danneels blijf nog twee jaar in de onderneming meedraaien

“Ik word binnenkort 65, hoop nog twee jaar te kunnen meedraaien, maar wil het daarna eindelijk wat rustiger aandoen”, zegt Danny. “Vandaar dat we overnemers zochten, want we hebben geen kinderen om ons op te volgen. We zijn heel content dat de zaak in handen van een jong, dynamisch koppel komt. De grond op de Torhoutse industriezone hadden we al aangekocht en nu zit die in de overname. Het zal ons veel plezier doen om ons bloeiende bedrijf te zien voortzetten. We danken van harte onze grote schare klanten voor al die jaren van trouw.”