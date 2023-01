Jong gezin start crowdfunding na woninbrand: “De stress bezorgde mij al weeën”

Een brand verwoestte in november de recent gerenoveerde woning van Tiffany Blanckaert (28) en Koen Van Litsenburgh (29). Om de renovatie én een noodzakelijke ruimere gezinswagen te kunnen betalen, werd een crowdfunding op poten gezet.

Het gezin van Tiffany Blanckaert (28) en Koen Van Litsenburgh (29) wordt binnenkort uitgebreid. Als alles goed gaat krijgen Rovanie, Romanie en Esmée er een broertje of zusje bij. Maar terwijl Tiffany eigenlijk volop zou moeten genieten van de zwangerschap, heeft ze door tegenslag vooral met stress te kampen.

Brand in schoorsteen

“De ellende begon op 6 november vorig jaar”, vertelt Tiffany. “We hadden de verjaardag van onze oudste dochter gaan vieren en toen we ’s avonds thuiskwamen, zagen we dat ons huis in de Sittingbournelaan in brand stond. De brand ontstond in de schoorsteen, maar toen we thuiskwamen stonden de vlammen al in de woonkamer.”

Door de brand werd de woning onbewoonbaar verklaard. “Op de benedenverdieping is alles kapot”, vertelt Koen. “We hadden de woonkamer en de keuken nog maar gerenoveerd toen we hier kwamen wonen in 2020. Beneden hadden we ook nieuw parket gelegd, maar dat is dus ook voor niks geweest. De bovenverdieping was wel gevrijwaard van de brand, maar hing vol met rook en roet. In ieder geval was het huis niet meer bewoonbaar, dus nu wonen we tijdelijk in een huurhuis in Woesten.”

Stress

Koen werkt voor een firma die gespecialiseerd is in totaalrenovatie van woningen, dus hij kan een groot deel van de werken voor zijn rekening nemen. “Het is wel stressen, want we kunnen maar in onze huurwoning blijven tot ten laatste 1 maart”, zegt hij. “Het zijn dus drukke weken voor ons.”

Hoewel de woning verzekerd was, zitten Koen en Tiffany ook met een financiële kater. “Omdat er een vierde kindje op komst is, hebben we een grotere gezinsauto nodig. Anders moeten we al onze verplaatsingen met twee auto’s doen”, vertelt Tiffany. “We hadden daarvoor wat centen aan de kant gezet, maar dat geld moeten we nu dringend aanwenden voor de herstellingen aan ons huis. Een deel moesten we ook gebruiken om babyspullen te kopen, aangezien die ook kapotgegaan zijn in de brand.”

Weeën

“Bovendien is onze jongste dochter vorige week geopereerd aan haar amandelen en in maart volgt er nog een operatie aan haar ogen”, vervolgt mama Tiffany, voor wie de stress al te veel werd. “Normaal werk ik in de grootkeuken, maar door de vele tegenslagen mag ik niet meer werken. De dokter heeft me platte rust voorgeschreven. Door de stress kreeg ik zelfs al weeën en ik ben nog maar halfweg mijn zwangerschap.”

Vorige week kreeg Tiffany het idee om een crowdfundingscampagne op te starten. “Dat was een nachtelijke ingeving. Ik dacht: bij bijna iedere brand gebeuren er dergelijke crowdfundings. Waarom proberen wij het niet? Na alle tegenslagen die we al gehad hebben, kunnen we het maar proberen. De prijs van een tweedehandswagen die we nodig hebben, komt op ongeveer 30.000 euro. We verwachten niet dat hele bedrag bij elkaar te krijgen, maar alle beetjes helpen. Zo schonk Colruyt ons al een levensmiddelenpakket. We hopen op de goedheid van de mensen, meer kunnen we niet vragen. Wij hebben ook altijd mensen in nood geholpen.”