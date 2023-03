Jong en oud steekt handen uit de mouwen op Grote Damse Lenteschoonmaak

Over het hele Damse grondgebied werd zaterdag afval opgeruimd in het kader van de Grote Damse Lenteschoonmaak.

Stad Damme had alle inwoners en verenigingen uitgenodigd om op zaterdag 25 maart samen zwerfvuil op te ruimen. Het initiatief kadert ook in de actie van ‘Mooimakers’, die tussen 18 maart en 2 april in heel Vlaanderen ijveren voor een propere buurt.

De Damse schoonmaakoperatie vond plaats in alle Damse deelgemeenten. Er waren vier izamelpunten voorzien: de kerk in Lapscheure, het Sportpark Moerkerke, het Marollenplein in Sijsele en de parking Damme Oost in centrum Damme. Het stadsbestuur stelde overal grijpers en afvalzakken ter beschikking van de vrijwilliger opruimers.

IJsje

De oproep om op deze dag zwerfvuil in te zamelen viel niet in dovemansoren want er namen een 90-tal mensen deel aan de actie. Onder meer enkele jeugdbewegingen, veel individuele burgers en lokale politici, waaronder burgemeester Joachim Coens (CD&V+) van zowel meerderheid als oppositie. Ze zamelden alvast een indrukwekkende hoeveelheid afval in. Na afloop van de actie werd verzameld aan het Marollenplein in Sijsele waar de vrijwilligers op een ijsje van de Ijshoeve uit Vivenkapelle werden getrakteerd.

(PDV)