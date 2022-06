Jong en oud neemt plaats aan de Langste Picknicktafel in Moorslede

In het kader van de week van de verbondenheid organiseerden de gemeente Moorslede, de Bond zonder Naam en SAAMO woensdagmiddag de langste picknicktafel. Wie dat wenste kon in het gemeentelijk domein ’t Torreke aanschuiven voor een gezellige picknick.

Mensen vanuit verschillende domeinen samenbrengen. Dat was woensdagmiddag de bedoeling van de organisatoren. “Na de coronacrisis snakken we naar ontmoeting. Ik denk dat dit een mooi initiatief is die mensen op een eenvoudige manier samenbrengt”, aldus schepen voor zorg en welzijn Benedikt Vallaey (STERK). Hij schoof onder andere met bewoners van Mariënstede, bewoners uit het rusthuis en kinderen uit de plaatselijke school mee aan tafel.

“Een tof initiatief. Elkaar ontmoeten is in deze tijden erg belangrijk. Met onze Okra-afdeling hebben we ook andere senioren opgeroepen op mee aan tafel te schuiven. Hopelijk krijgt dit evenement een vervolg”, aldus Henriette Vanryckeghem, teamleider bij Okra Dadizele.

