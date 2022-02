Jong dynamisch bestuur wil meer sociaal contact op Gaverwijk in Oostrozebeke

Op 21 en 22 mei vinden opnieuw de Gaverfeesten plaats, nadat het laatste bestuur in 2011 ermee ophield. Het initiatief komt van een vijftal jongeren die hun wijk nieuw leven willen inblazen.

Wie dacht dat jongeren zich weinig zorgen maken over hun buren, heeft het bij het verkeerde eind. Ook zij houden van sociaal contact en van een wijk vol leven waar iedereen elkaar kent en voor elkaar in de bres springt.

Pakweg tien jaar terug had iedere wijk een jaarlijks buurtfeest, maar jammer genoeg zijn nagenoeg alle wijkfeesten een stille dood gestorven, samen met de oprichters van het eerste uur. Niemand leek bereid de fakkel over te nemen. Ook de Gaverwijk was dit lot beschoren. In 2011 deed het laatste bestuur het licht uit en sindsdien sloeg alleen de vervreemding toe. Corona deed er dan nog een schepje bovenop. Enkele jongeren willen daar nu verandering in brengen.

Nieuwe generatie

De Gaverwijk is een van de oudste wijken van de gemeente, wat betekent dat er zich in de loop der jaren een enorme bevolkingswissel heeft voorgedaan en dat de wijk nu overwegend bevolkt is door jonge gezinnen.

“De idee om weer wat leven in de brouwerij te brengen, werd voor de eerste keer geopperd door Stefaan Carron zo’n twee jaar geleden”, opent Jonas Van D’Huynslager. “We zijn gestart met een bescheiden rommelmarkt op de wijk, maar toen kwam corona en viel alles stil.”

“Intussen kregen we heel veel positieve reactie om eenmaal het weer kon, de koppen bij elkaar te steken en een bescheiden feestprogramma in elkaar te boksen voor de mensen van de wijk. Het werd ons meteen duidelijk dat we hiervoor best uitkeken naar jonge mensen die de idee van nieuwe Gaverwijkfeesten genegen waren en ook bereid waren de handen uit de mouwen te steken. Dit leek eigenlijk de gemakkelijkste klus. Op de wijk wonen namelijk veel jonge mensen die uit het verenigingsleven komen en in een mum van tijd was een jong enthousiast bestuur gevormd.”

Het nieuwe bestuur was het al vlug eens dat de nieuwe Gaverfeesten echte straatfeesten moesten worden. “Er werd meteen gekozen voor de Dalakkerstraat omdat dit de breedste straat is van de wijk die bovendien gemakkelijk kan afgesloten worden. Er zullen enkele feesttentjes en open zeiltjes worden geïnstalleerd zodat indien nodig even kan geschuild worden voor regen of zon. Ook aan de kinderen van de wijk wordt gedacht, enkele speeltuigen zullen zeker niet ontbreken.”

Twee dagen feest

De nieuwe Gaverfeesten zijn gepland op zaterdag 21 en zondag 22 mei. Na tien jaar afwezigheid zal er opnieuw twee dagen feest zijn op de Gaverwijk waar 260 families wonen. Op zaterdagnamiddag staat een sneukelfietstocht over 21 km op de planning. Deze fietstocht gaat doorheen het landelijke Oostrozebeke. Er zijn onderweg een vijftal stops voorzien. Bij de terugkeer op de Gavers kan er verder verbroederd worden aan de gezellige Gaverbar. Er zijn gratis frietjes en er wordt gezorgd voor kinderanimatie.

Op zondagmorgen start heel vroeg een rommelmarkt. Vanaf 6 uur kunnen er leuke koopjes gedaan worden en dit tot 17 uur. Vanaf 10 uur gaat de gezellig Gaverbar weer open. Inschrijven voor rommelmarkt of sneukeltocht kan via gavercomite.oostrozebeke@gmail.com.

(CLY)