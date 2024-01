Jong Anzegem start nieuw jaar met positief verhaal

In de voetbalkantine van De Drie Kaven klonk Jong Anzegem, voor de eerste keer sinds de oprichting, op het nieuwe jaar. Na tien maanden van hard werken met een nieuwe bestuursploeg is voorzitter Jan Vandendriessche trots om er te kunnen staan met een positief verhaal. “Vanaf eind februari 2023 zijn we erin geslaagd om alle zestien jeugdploegen hun competitie te kunnen laten afwerken”, klinkt voorzitter Jan Vandendriessche (60).

Met ongeveer 230 jeugdspelers verdeeld over zestien ploegen, heeft de club haar maximum capaciteit bereikt. “We zitten meer dan vol”, aldus Vandendriessche. “Er zijn zelfs wachtlijsten. Alle ploegen zijn nu ook voorzien van trainers wat de dag van vandaag geen evidentie meer is. Tevens is het merendeel van onze trainers ook gediplomeerd of zijn ze hiermee bezig.” Op sportief vlak werd de aandacht gevestigd op de komende wedstrijd van 24 januari waarop drie ploegen de kwartfinale zullen spelen (U9, U11 en U15, die reeds herfstkampioen speelde op de Cup van het Nieuwsblad).

“Van uitstraling voor de jeugdwerking gesproken”, zegt Vandendriescche. “Ook de eerste ploeg en de beloften zijn heel goed bezig. Zo heeft de eerste ploeg de eerste periodetitel reeds binnen. Dit levert al zeker een eindrondeticket op. De laatste wedstrijden verging het U15 iets minder, maar alle spelers zijn ervan overtuigd en gaan er ook alles aan doen om onder de leiding van coach Krist zich te herpakken. En dan is zeker nog alles mogelijk. We geloven erin. Zoals ik iedere keer opnieuw zeg, kijken wij niet meer achteruit, maar vol goede moed vooruit. Mijn dank, in naam van de club, gaat uit naar iedereen die haar of zijn steentje bijdraagt aan het vlot draaien van Jong Anzegem. Ondertussen is de kantine een echte ontmoetingsplek geworden met een ziel. Zeker ook dankjewel aan onze sponsors en het gemeentebestuur.”

Goede voornemens

Bij de start van het nieuwe jaar horen ook de alom gekende goede voornemens. “Bij deze heb ik maar één goed voornemen”, klinkt Vandendriessche. “Laat ons gewoon verder doen zoals we bezig zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we op deze manier nog heel veel mooie momenten tegemoet zullen gaan.”

Op vrijdag 23 februari is er het spaghettiweekend. (GV)