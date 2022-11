Jonas Stevens opent gloednieuwe, luxueuze frituur met eethuis Flandria

Jonas Stevens (20) opent maandag 21 november voor het eerst een nieuwe frituur met eethuis langs Hille 231. Het wordt een luxefrituur met een ruim aanbod aan frituursnacks en tal van smaakvolle Vlaamse gerechten.

Frietjesliefhebbers van Zwevezele en omstreken kunnen voortaan langsgaan naar frituur en eethuis Flandria. Achter het fornuis zal Jonas staan en de jonge ondernemer krijgt hulp van zijn moeder Anneleen Claeys (44). “Ik ben afgestudeerd in de hotelschool en ik werkte bij diverse restaurants”, vertelt Jonas. “Laatst was ik in dienst bij een frituur en dit was echt mijn ding. De coronaperiode kwam eraan en dat was voor vele horecazaken een zware dobber. Ook de frituur waar ik werkte leidde er sterk onder en er kwam zelfs een definitieve sluiting. Mijn toekomstvisie was om ooit zelf een frituur te starten en toen kwam het pand van de Swingclub Elle te koop te staan”.

Zeventig zitplaatsen

Het pand werd aangekocht in het jaar 2020 en is zo goed als volledig gestript. “Het pand was de ideale locatie om de droom van Jonas waar te maken”, gaat Anneleen Claeys verder. “Er werd een plan opgemaakt en het was onmiddellijk duidelijk dat verbouwingen echt nodig waren. De basisconstructie van het dak en de buitenste wanden bleven behouden. De rest werd volledig vernieuwd en het eindresultaat is een frituur die een meerwaarde betekent. Er is plaats voor zeventig zitplaatsen. De verbouwingen waren van lange duur, maar dit komt deels door corona en ook het feit dat we de werken zoveel mogelijk zelf uitvoerden.”

Ooit oudste cafeetje

Het gebouw kent alvast een rijke geschiedenis. Anneleen deed wat opzoeking. “Ik was benieuwd naar het vroegere wat deze locatie betreft en wilde wat meer weten over de naam Flandria. Het bedrijventerrein, juist achter ons pand, kent ook de naam Flandria en dit kwam tot stand door de voormalige fiets- en bromfietsenfabriek Flandria. Het gebouw is één van de oudste cafeetjes van Zwevezele. Het kende de naam van café Congo. Bij het café was er zelfs een bakkerij met winkel gevestigd. Daarna volgden de namen Tommie’s en Amaretto en juist voor het pand te koop stond was er hier een parenclub gevestigd.”

Meer info over frituur en eethuis Flandria is te vinden op hun Facebookpagina. Donderdag is de sluitingsdag.