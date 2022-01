Jonas Bertier en Michiel Van Bruwaene van ‘Huizenjagers’ openen eigen kantoor Home Hunters in Ieper

Jonas Bertier en Michiel Van Bruwaene vormen sinds half december de tandem van Home Hunters. Aandachtige tv-kijkers kunnen het duo nog kennen van het programma Huizenjagers. Vanuit hun pand in de Dikkebusseweg in Ieper willen ze hun klanten op een huiselijke manier naar een snelle en succesvolle koop of verkoop loodsen.

Maart 2020, het ontluiken van de coronacrisis maar ook een nieuwe week Huizenjagers, het bekende televisieprogramma op Play 4. Dit keer in de Westhoek. Twee van de drie deelnemers zijn Jonas Bertier (25) en Michiel Van Bruwaene (26). Samen gestudeerd in Gent, maar toen eerder kennissen. “Tijdens Huizenjagers werd al snel duidelijk dat we dezelfde liefde voor het vak delen”, zegt Jonas. “Al grappend zeiden we nadien dat we samen iets zouden moeten starten, maar op dat moment zaten we allebei in een geweldige flow en dachten we niet aan een carrièreswitch. Enkele maanden later merkte ik dat ik in routine vastgeroest zat. En dan heb ik Michiel een bericht gestuurd om samen te zitten. Zonder veel woorden werd het duidelijk dat we op dezelfde golflengte zaten. We zijn allebei verliefd op vastgoed.”

Ervaring

Jonas bouwde ruim drie jaar ervaring op bij Immo François, waar hij enkele keren werd uitgeroepen tot beste in- en verkoper. Michiel maakt na drie jaar de overstap van Partners in Vastgoed. “Ik heb daar alle kansen gekregen en me volledig kunnen ontplooien als makelaar”, pikt Michiel in. “Het kriebelde om zelf een kantoor op te starten, de laatste duw kwam via Jonas.”

We willen mensen op een familiale manier ontvangen

Enkele maanden geleden begon Jonas bij Home Hunters, want bij zijn vorige werkgever lag het werkgebied van de uit Alveringem afkomstige Diksmuideling niet in Ieper. “Ik voel me minder streekgebonden dus de keuze om ons in Ieper te vestigen was snel gemaakt”, aldus Jonas. “Ik heb ervaring in het landelijke vastgoed en Michiel in het stedelijke en hier vinden we een goede mix.”

Droomwoning

Over de naam moesten ze lang nadenken. “Een moeilijke bevalling”, grapt Michiel. “Veel namen passeerden de revue, maar vaak lagen ze niet goed in de mond. Een referentie naar Huizenjagers was mooi meegenomen, maar het mocht er ook niet vingerdik op liggen. Uiteindelijk kwam Home Hunters uit de bus. Als slogan kozen we voor ‘uw droomwoning in ons vizier’. Het kan soms een poos duren vooraleer mensen hun droomwoning vinden, maar die niet-evidentie vinden wij net het leuke. Qua regio willen we ons niet vastpinnen op een bepaald gebied. Er is ons niets te veel om ook verder in het land mensen te begeleiden.”

Het kantoor in de Dikkebusseweg is volop onder constructie, de opening is voorzien in april. “We kochten een voormalige elektrowinkel”, duidt Jonas. “Het is de bedoeling om de mensen op een familiale en laagdrempelige manier te ontvangen. Onze gedrevenheid en enthousiasme zijn twee belangrijke eigenschappen. What you see is what you get.”

De jonge ambitieuze makelaars zetten ook stevig in op online marketing. “Voor onze socialemediastrategie lieten we ons omringen door professionals”, zegt Michiel. “We werken ook samen met een fotograaf die ons de nodige foto’s en video’s van de panden aanlevert.”

Solliciteren

Ze zijn nog maar net gestart, maar toch kijken we nog even naar hun toekomstplannen. Jonas: “Vooruitgang boeken en de locatie van ons kantoor wat meer bekendheid geven zijn enkele belangrijke zaken op korte termijn. Het is belangrijk dat mensen weten wie we zijn en waarvoor we staan. Voorlopig werken we met twee maar binnenkort vervoegt een stagiair ons team. Ook spontane sollicitaties zijn welkom. We kijken dan vooral naar profielen die dezelfde passie en liefde delen voor het vak.”

Home Hunters, Dikkebusseweg 99 8900 Ieper, homehunters.be. Volg hen via Facebook en Instagram.