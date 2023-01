Jonah en Liselotte halen Isolde Lasoen naar Cultuurkapel De Schaduw: “Ruim aanbod muziek en theater”

Cultuurkapel ‘De Schaduw’ uit de Wezestraat in Ardooie heeft voor het voorjaar 2023 een heel divers aanbod aan muziek, theater en mentalisme te bieden. “Een absolute topper is het optreden van Isolde Lasoen en haar band”, zeggen cultuurcoördinatoren Jonah Muylle en Liselotte ‘Lotje’ Vercaigne, die ook even terugblikken op de geschiedenis van de bekende kapel.

“Piet Arfeuille begon in 1994 in de Wezekapel met een ‘theaterwerkplek’ waar twee keer per jaar een toneelstuk werd opgevoerd”, zegt Jonah. “Hij zag het als een huis om te creëren, te oriënteren, te zoeken… De initiatiefnemers hadden ook aandacht voor het sociale aspect en betrokken de buurtbewoners bij hun projecten. Het was Piet’s bedoeling om letterlijk ‘in de schaduw’ van de grotere culturele centra – vandaar de toenmalige naam vzw ‘Theater De Schaduw’ – mooie theatervoorstellingen te geven. Ook kunstenaar Isidoor Godderis was hier thuis en had boven in de kapel een kamer die een voor hem een ‘terugtrekplaats’ was om creatief te zijn.”

In 2003 vroeg Piet – op aanraden van Charlotte Goddeeris, dochter van beeldhouwer Isidoor – aan Jonah of hij productieleider wilde zijn van zijn theaterproductie ‘Memory Palace’. Voor mij was dat een opportuniteit. Ik studeerde net af aan de Artvelde Hogeschool in Gent waar ik communicatie, optie public relations, volgde en waar ik in die tijd al enkele fuiven organiseerde en in een theatergroep speelde.”

‘Memory Palace’ was een succes als theaterproductie. “Met de financiën van de vzw ‘Theater De Schaduw’ ging het een stuk minder. Het was voor de vzw niet vol te houden als men in een jaar alleen maar toneel speelde. Een bredere programmering met muziekoptredens in diverse genres, stand-up comedians, illusionisten, goochelaars…. zou er misschien wel kunnen voor zorgen dat de vzw ronddraaide.”

Stuk professioneler

“Vzw-voorzitter Johan Vandenbroucke van boekhandel ‘De Zondvloed’ in Roeselare en Mechelen zag dat wel zitten en van dan af was ik de vaste man achter de cultuurkapel. Piet Arfeuille had ondertussen de kapel in Adooie verkocht aan een coöperatieve vennootschap van een 18-tal cultuurminnende mensen. De naam veranderde in Cultuurkapel De Schaduw!”

Een jaar later kwam Liselotte erbij. “Eigenlijk kende ze De Schaduw al langer dan ikzelf. Ze studeerde communicatiewetenschappen en met haar werd het allemaal een stuk professioneler, was er een betere communicatie, een vlottere ticketverkoop, enzovoort… Ze kwam pas later net als ik fulltime voor de vzw werken. En ondertussen zijn we een koppel en hebben twee kinderen hebben met de namen Otto-Leo en Kika-Luna.”

In 2013 kwam ‘Het Sacrament’ in de Moorseelsesteenweg in Rumbeke in beeld. “De eigenaar vroeg ons om deze oude kapel (net als De Schaduwkapel) uit te baten als een evenementen- en feestlocatie. Die kans grepen we. De winst die we daar uit de commerciële en private activiteiten halen gaat volledig naar de vzw Cultuurkapel De Schaduw en wordt ingezet voor de culturele programmering, waardoor we al eens evenement kunnen aanbieden dat we anders financieel niet zouden aankunnen.”

Vrijwilligers

Cultuurkapel De Schaduw is een onafhankelijk cultuurcentrum tussen de grotere cultuurcentra. “We krijgen ook geen subsidies van de Vlaamse overheid, behalve één keer een projectsubsidie. Van de gemeente Ardooie krijgen we een subsidie zoals de andere verenigingen. Het zou wel iets meer kunnen zijn omdat we toch Ardooie een beetje cultureel op de kaart zetten. Aan de andere kant moeten we als onafhankelijk cultuurhuis alleen maar aan onze raad van beheer verantwoording afleggen. Maar we komen vooral financieel rond omdat we kunnen rekenen op een 100-tal vrijwilligers die hier gratis en voor niets meehelpen. Anders zou dat nooit lukken.”

Voorjaarsprogramma

Jonah en Liselotte zorgen in het voorjaar 2023 voor een brede diverse programmering. “Het accent ligt op de muziek met op donderdag 9 maart toch volgens ons dé topper: Isolde Lasoen en haar band die een try-out van hun albumrelease ‘la nouvelle Isolde’ verzorgen. We zijn ook trots dat we op vrijdag 3 maart ‘Brazzmatazz’ in De Schaduw kunnen verwelkomen. Een 18-koppige brassband met muzikale invloeden uit onder andere New Orleans en de Balkan, die vermengd worden met Jamaïcaanse ska en reggae. Misschien bij veel mensen nog niet zo goed gekend, maar wie er die avond zal zijn, zal het ongetwijfeld heel tof vinden. Er is ook plaats voor de Vlaamse singer-songwriter Jonas Winterland die zijn 10-jarige carrière viert en al genomineerd werd voor de Mia’s. Ook comedianmentalist Gili komt terug naar hier met zijn nieuwe show en thuisspeler Bart Claeys en zijn compaan Thomas Demeulenaere staan hier uiteraard ook begin maart met hun ‘Theatertounee in ‘t Café’. Die andere klassieker ‘MoorTdinee heeft begin maart plaats in Het Sacrament. Daarnaast doen we twee keer per jaar nog een eigen theaterproject.”

Lezers Nieuwsbrief

Voor zij die zich voor de Nieuwsbrief van Cultuurkapel De Schaduw inschreven kan in april misschien een verrassend optreden meemaken. Dan komt Het Zesde Metaal van Wannes Capelle optreden. De exacte datum kennen we nog niet. Twee weken vóór dat optreden zal die in onze nieuwsbrief vermeld staan en dan is het een kwestie van zo vlug mogelijk tickets te bestellen.”