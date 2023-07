Jolien Morjean wint met haar broodjeszaak de Groeningeprijs: “De naam Noen dekt de lading”

Elk jaar reikt het Guldensporencomité aan de vooravond van de 11 juiliviering zijn Groeningeprijs uit. Met die prijs bekroont het comité een handelszaak die afgelopen jaar met een originele Nederlandstalige naam werd opgericht in Kortrijk. Dit jaar ging de eer naar Broodjeszaak Noen van Jolien Morjean en haar team uit Heule.

De Groeningeprijs was dit jaar toe aan de achtste editie. Het is een organisatie van het Guldensporencomité Kortrijk dat onder meer ijvert voor meer Nederlands in de naam van nieuwe handelszaken in de stad.

“Die naam verwijst naar de activiteit van de zaak of houdt verband met de geschiedenis van het pand en/of de omgeving”, luidt het bij het comité. De prijs zelf is een ‘Gulden Spoor’ van gepolierd hout, een kunstwerk van Kortrijkzaan Arne Vanneste. De prijs ging dit jaar naar de Broodjeszaak Noen aan de Izegemsestraat 433 in Sint-Katarina Heule.

“Verrast tot en met. Ik was al verwonderd dat ik genomineerd was, en win dan nog eens ook”, aldus zaakvoerder Jolien Morjean in een eerste reactie. Zij runt de zaak sinds augustus 2022. “Eigenlijk bestond de zaak toen al tien jaar onder de noemer Noen. Toen ik de zaak overnam wilde ik graag die naam behouden. De broodjeszaak is enkel over de middag open en op sommige plaatsen in West-Vlaanderen en zeker hier, zeggen ze noene tegen de middagtijd: ‘Het is over de noene te doen’, ‘We gaan van de noene iets vroeger eten’, enzovoort. De naam van de zaak Noen blijven behouden lag dus een beetje voor de hand”, legt Jolien uit.

Variatie

Jolien Morjean (28) is de partner van Sebastien O’connor en mama van een zoontje van vijf jaar. Zij genoot een opleiding aan Hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge. “Vandaar ook de liefde voor voeding.” Jolien werkte vroeger bij Alpro Wevelgem en speelde in 2022 al enige tijd met het idee een eigen broodjeszaak te beginnen.

“Toen ik Noen zag over te nemen wist ik onmiddellijk dat ik hier moest voor gaan. Het leuke aan Noen is ook dat we niet enkel broodjes verkopen maar dat er ook genoeg variatie is met onze verse slaatjes, wraps en pasta’s en we hebben ook een zaal waar mensen kunnen eten. De naam Noen betekent middag, daarom zijn wij ook maar tot 14 uur”, vertelt Jolien voort.

Oog voor detail

“Het winnen van deze prijs is een hele eer voor ons team, we hebben niet altijd alles mee gehad en hij is toch een bevestiging dat we zeker niet slecht bezig zijn. Onze broodjes en andere producten worden met plezier en oog voor detail afgewerkt: we voegen graag wat kleur toe aan de dag.” (Peter Van Herzeele)