Jolien en Glenn kiezen voor 22/02/2022

Jolien Lefere en Glenn Lambert uit Hooglede kiezen een speciale datum voor hun huwelijk: 22 februari 2022. “We hopen dat het cijfer twee ons geluk zal brengen”

“We zijn nu zeven jaar samen en vrienden en familie begonnen zich al af te vragen wanneer we in het huwelijksbootje zouden treden. Het was mijn vader die op het idee kwam om op 22 februari van dit jaar te trouwen. Ik vond het idee van mijn vader wel tof dus ik vroeg Jolien zes maanden geleden ten huwelijk”, begint Glenn Lambert.

Geen stress

“Glenn vroeg me ten huwelijk begin augustus vorig jaar en sprak meteen over die toch wel speciale trouwdatum. Ook al zou dat betekenen dat we zes maanden later alles moesten geregeld krijgen. Mensen uit onze omgeving verklaarden ons gek dat we een huwelijk zouden regelen in zes maanden maar wij hadden geen stress. En kijk, binnenkort is het al zo ver”, vertelt Jolien Lefere.

Glenn is afkomstig uit Westrozebeke en Jolien uit Torhout maar ze wonen al een hele tijd in Hooglede. “We krijgen alleen maar positieve reacties wanneer we vertellen dat we trouwen op 22/02/2022. Het feest vindt een weekje later plaats en houden we kleinschalig onder meer door de coronamaatregelen. Initieel had ik nog in mijn hoofd om te trouwen om 22.22 uur maar dat heb ik niet durven voorstellen bij de gemeente. Laat ons hopen dat het cijfer twee een geluksgetal wordt voor ons. Ik kocht in ieder geval mijn kostuum op 2 februari 2022, alweer een datum vol cijfers twee”, grapt Glenn. (EVG)