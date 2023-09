Jolien, Charlotte en Marthe zijn het nieuwe Hopkoningintrio van Poperinge: “We willen een voorbeeld zijn voor toekomstige kandidaten”

De Poperingenaars hebben moeten wachten op de Bier- en Hoppefeesten en dat was zaterdagavond heel duidelijk in de feesttent op het Oudstrijdersplein tijdens de Hopkoninginverkiezing. De ambiance was waanzinnig. Het enige kandidatentrio Hoplusan – met Jolien Cambie, Charlotte Cauwelier en Marthe Danneel – toonde zich tijdens een show als echte ambassadeurs van de hopteelt en van Poperinge, en zijn de nieuwe Hopkoningin en -eredames van Poperinge.

In een uitverkochte feesttent op het Oudstrijdersplein supporterden 3.200 feestvierders voor kandidatentrio Hoplusan. Jolien Cambie (19), Charlotte Cauwelier (18) en Marthe Danneel (20) zijn geboren en getogen in Poperinge en leerden elkaar via de KSA kennen. Zes jaar geleden supporterden ze nog voor hun leidsters, nu stonden ze zelf op de voorgrond onder de naam ‘Hoplusan’.

Code van Poperinge

Deze zomer voerde het trio al enkele opdrachten uit. Het resultaat kreeg het publiek zaterdagavond te zien in de feesttent. Ze zamelden toen ook geld in voor drie goede doelen. Iets meer dan 1.300 euro gaat naar vzw De Loods, De Lovie vzw en vzw ‘t SchildPad. Tijdens de verkiezingsshow kregen Jolien, Charlotte en Marthe voor alle geslaagde opdrachten zakjes hoppe om een koker te vullen, die uiteindelijk overliep.

“Op 23 augustus voerden Jolien, Charlotte en Marthe twee opdrachten uit, die hun inzet, vaardigheden en kennis op de proef stelden. De ‘Code van Poperinge’ was een zoektocht in het stadscentrum. Het trio startte in het stadhuis. Poperingse puzzels en raadsels leidden hen eerst naar het Burggraaf Frimoutpark en vervolgens naar de Stadsschaal en het Hopmuseum”, klinkt het bij burgemeester Christof Dejaegher en schepen Klaas Verbeke.

“De klassieke quiz zat in een nieuw jasje. De vragen werden opgesteld met input van de Poperingse hoptelers. De klassieke bierproef stond opnieuw op het programma. Deze keer aangekondigd door oud-winnaars.” De doe-proef zorgde dan weer voor wat actie op het podium.

Christophe Stienlet presenteerde de show, muzikanten Bollaart en Melaerts zorgden voor muzikale begeleiding. Gene Thomas zette de tent helemaal in vuur en vlam. Jolien, Charlotte en Marthe sloten de avond af als de opvolgers van Laura, Hanne en Manon. “Hun enthousiasme, inzet en vaardigheden is bewezen en Poperinge is trots op de Hopkoningin Jolien en Hoperedames Charlotte en Manon”, klinkt het bij burgemeester Dejaegher en schepen Verbeke.

De nieuwe Hopkoningin en haar eredames zwaaien zondag het Poperingse publiek toe vanop de vernieuwde koninginnenwagen in de Hoppestoet. “We hadden veel minder stress dan we gedacht hadden. Het was echt een super leuke avond. De KSA zat al een halfuur voor opening van de tent te wachten. We hebben ons super hard geamuseerd. We hopen om de komende drie jaar een voorbeeld te kunnen zijn voor andere toekomstige kandidaten”, klinkt het bij hopkoningin Jolien Cambie en haar eredames Charlotte Cauwelier en Marthe Danneel.