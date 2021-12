Jolie Marie wil meisjes en mama’s doen stralen in Ieper

Je kinderen piekfijn uitdossen voor een feest? In die zoektocht naar de perfecte outfit helpt Jolie Marie je in Ieper graag verder. Wat midden augustus 2020 begon als een webshop krijgt nu een vervolg in een heuse winkel in de Delaerestraat 3 in Ieper, waar zaakvoerster Julie Vandelannoitte vanaf zaterdag 18 december je graag verwelkomt.

Eigenlijk zet Julie met deze winkel een familietraditie verder. “Mijn overgrootvader André Sedeyn had een grote elektrozaak. Als klein kind speelde ik al winkeltje met fictieve klanten en maakte ik graag pakjes. Nu kan ik dat in het echt doen en dat is zoveel leuker!”

Ondertussen heeft Julie die liefde voor mode ook doorgegeven aan haar dochtertje Marie (7). “Ze is reeds van haar vier jaar kindermodel en figureerde al voor JBC, Aldi of het communiekledingmerk Miss Leod. Zelf werk ik al 13,5 jaar als HR Consultant bij het Actief-uitzendkantoor in Ieper, waar ik de planning doe voor een vijftigtal huishoudhulpen. Jolie Marie run ik in bijberoep en daarbij krijg ik de hulp van mijn mama.”

Garage omgebouwd

Niet lang nadat de webshop www.joliemarie.be opgestart was met hedendaagse, trendy en betaalbare dameskledij, damesjuwelen en voor meisjes haaraccessoires en kousen kreeg Julie Vandelannoite al snel de vraag of komen kijken en passen ook tot de mogelijkheden behoorde. “Daarom lieten we de potentiële klanten bij mij thuis komen, maar dat werd nogal druk. Het persoonlijke contact en de leuke babbels hebben mij in april uiteindelijk doen beslissen om mijn garage om te bouwen tot een volwaardige winkel met etalage en pashokje. Om het plaatje af te maken hebben we nu ook voor de mama’s een passende outfit in huis, ook voor mensen met een maatje meer. Anderen doen stralen is altijd mijn passie geweest.” (DS)