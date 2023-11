Joke Rotsaert is creatieve bezielster van Atelier Aarde: “Samen het hoofd leegmaken”

“Tijdens het werken met klei komen lichaam en geest tot rust. Klei is eigenlijk niets anders dan aarde en die grondstof werkt therapeutisch. Je focust helemaal op het een zijn met aarde en gaat even gedachteloos door het leven.” Aan het woord is Joke Rotsaert. Zij is de creatieve bezielster van Atelier Aarde.

Atelier Aarde is een kleiatelier in de Waregemstraat. Het zit wat verscholen met groenen een vijver erbij.Het is een rustplekje voor velen en dat is ook de bedoeling van keramiste Joke Rotsaert (45). Zij volgde een vierjarige opleiding ‘Driedimensionale vormgeving optiek keramiek’ aan Sint-Lucas in Gent en startte na haar masteropleiding diverse creatieve ateliers op in instellingen voor mensen met een beperking: De Beelderij van Tordale in Torhout, Groep Ubuntu en Ten Anker in Waregem.

“Ik ben in 2008 in bijberoep gestart met Atelier Djarah, wat in het Arabisch ‘geven en ontvangen’ betekent”, start Joke haar verhaal. “Een keramiekateliertje met in de beginjaren amper één draaitafel. Dat bleef niet zo. Het evolueerde en verhuisde een aantal keer. Het kreeg meer vorm en groeide uit tot een atelier dat ik nog moeilijk als bijberoep kon houden. Daarom ben ik begin 2023 overgeschakeld naar hoofdberoep en is de naam gewijzigd in Atelier Aarde.”

Eenvoud

“De filosofie is wel altijd dezelfde gebleven. Het was en is nog altijd mijn missie om een plek te creëren waar mensen eens kunnen vertragen, gewoon kunnen zijn. Klei, de aarde, is mijn medium. We gaan terug naar de kern, de basis, de eenvoud in contact met de natuur. Klei helpt je rust te vinden en tot jezelf te komen. Je kan in het atelier zelf zaken komen maken die deze rust, eenvoud, natuurlijkheid in zich dragen en je kan ze dan meenemen naar huis. Als dat niet zalig is…”

“Mijn missie is om een plek te creëren waar mensen kunnen vertragen”

“Waarvoor je allemaal terecht kan in Atelier Aarde? Je kan hier op verschillende manieren aan pottenbakken doen. Zo bieden we binnen het atelier introductieworkshops aan voor mensen die eenmalig eens willen draaien. Ik toon eerst de verschillende stappen van het draaien en geef enkele aandachtspunten mee. Daarna ga je zelf aan de slag en kan je zelf enkele potjes maken. Tijdens de workshop kan je zelf enkele potjes maken die ik achteraf glazuur.”

Sessies

“Je kan op aanvraag met een eigen groepje komen draaien. Er staat geregeld een driedaagse draaien op het programma waarbij je alle facetten van het draaien leert kennen. Deze sessies richten zich tot de beginnende pottenbakkers die de basis verder willen oefenen. Je leert de klei voorbereiden, de techniek van het draaien en afdraaien. Tijdens een terugkommoment kan je dan zelf je werk glazuren. Heb je al wat les gevolgd en wil je graag thuis verder oefenen, dan kan je ook een draaitafel huren.”

Workshops

Behalve het draaien worden in Atelier Aarde ook veel andere workshops aangeboden. De nadruk ligt daarbij telkens op een fijne deugddoende ervaring. “De workshop kids richt zich tot kinderen vanaf 10 jaar”, gaat Joke verder.

“Als ouders of grootouders graag willen aansluiten, is dat geen enkel probleem. Ze kunnen meedoen en gewoon samen pottenbakken. Samen bezig zijn en samen naar iets toe werken, wordt altijd heel positief ervaren.”

“Je kan ook workshops aanvragen. Er zijn verschillende opties mogelijk. Zo kan je een draailes aanvragen als teambuilding, vrijgezellenfeest, afscheid van de actieve loopbaan, reünie, familiemoment… Door mijn vroegere job heb ik een relatief groot inlevingsvermogen. Ik kan goed luisteren en beschik blijkbaar over de juiste voelsprieten die ervoor kunnen zorgen dat iedereen zich goed voelt en het naar zijn of haar zin heeft. Bewust kiezen en diepgaand ervaren, daar hou ik van.”

“Rust en quality time neerzetten voor mensen, dat staat voorop in mijn aanpak. Dat ik dat ook nog eens kan nastreven in een heel rustgevend kader, draagt daar alleen maar toe bij. Ik ben mijn ouders heel dankbaar dat ik hier in zo’n idyllische omgeving mijn ding kan doen. Het plaatje klopt ook helemaal voor mezelf. Ik ben heel blij dat ik dit kan doen, dit kan geven. De vele positieve reacties die ik achteraf al te horen kreeg, zijn allicht het bewijs dat ik goed bezig ben.”