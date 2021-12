Joke Cappoen (30) is gepassioneerd door de theewereld en maakt kerstboompjes met thee

Het is ondertussen drie jaar geleden dat Joke Cappoen (30) uit Roeselare haar eigen theezaak Té heeft opgericht. Ieder jaar daagt ze op met een origineel geschenkidee voor de feestdagen. Dit eindejaar zijn dat kerstboompjes geworden, waarvan de kerstballen gevuld zijn met twaalf soorten thee.

Al jarenlang is Joke Cappoen enorm geïnteresseerd in de theewereld. Ze wou zich er steeds meer in verdiepen en wanneer haar man Guillaume Jaecques haar de opleiding Theesommelier cadeau deed, geraakte ze almaar meer gefascineerd.

Na dit boeiende jaar nam ze deel aan de vervolgopleiding ‘Tea and Foodpairing’ bij de Thee Academie Vlaanderen in Brugge onder begeleiding van Robin Boels. Nadat ze met glans voor de cursussen geslaagd was, besloot ze haar eigen onderneming te starten: Té. Daarvoor reisde ze speciaal naar China, om de theeboer die tot op de dag van vandaag aan haar levert, persoonlijk te leren kennen én om zelf thee te plukken.

Niet veel later selecteerde Joke diverse theesoorten en infusies, die ze op haar website, in de bakkerij ‘t Kapoentje en in verschillende restaurants en wellnesscentra in Roeselare en omstreken verkoopt.

Twaalf soorten

Met de feestdagen in het vooruitzicht wil Joke altijd iets speciaals aanbieden. Vorig jaar waren dat theelampjes en dit eindejaar heeft ze kerstboompjes gemaakt, waarvan de kerstballen met maar liefst twaalf verschillende smaken gevuld zijn.

Door de twaalf smaken kan je verschillende theesoorten proeven en uitproberen

“De ‘theekerstboom’ brengt meteen een gezellige sfeer in huis”, aldus Joke. “Het is een uniek cadeau, dat er niet alleen mooi uitziet, maar ook nog eens heerlijk smaakt. Door de twaalf smaken kan je verschillende theesoorten proeven en uitproberen. Bij iedere theesoort is er een uitleg voorzien: over de smaak en hoe je hem het best kan klaarmaken.”

“Bovendien kan je het kerstboompje gebruiken als decoratief element in huis.”

“Er is ook een winactie aan verbonden: in een van de kerstballen zit een gouden ster verstopt. De gelukkige winnaar krijgt een gratis zakje thee van 100 gram naar keuze. Blijkbaar vinden veel mensen deze theekerstboom een leuk geschenkidee, want meteen nadat ik hem op sociale media had geplaatst, was de eerste oplage al volledig uitverkocht.”

Een nieuw begin

De theekerstboompjes ziet Joke als de start van een nieuw begin. Haar droom om zich fulltime aan Té te wijden wil ze namelijk in 2022 realiseren.

Verschillende restaurants, zoals Bistro Sint-Blasius, Tallore en Mango Café en wellnesscentra zoals Beauty Wellness Spa in Roeselare en omgeving bieden al Jokes thee aan, maar ze is van plan om nog meer horecazaken te bezoeken, zodat nog meer mensen haar thee leren kennen. Ze hoopt ook om binnenkort opnieuw workshops te kunnen geven.

“Het ondernemerschap zit in mij, ik wou altijd al volledig zelfstandig zijn. Het was de laatste tijd uiteraard niet gemakkelijk met de coronasituatie, maar ik ben enorm gemotiveerd en in 2022 wil ik er dan ook volledig voor gaan.” (SM)

Info: www.jokesthee.be, info@jokesthee.be, +32 476 44 47 88 – Facebook: Té Instagram: theesommelierjoke