Johnny is nieuw teamlid in pastorale eenheid

In de kerk van Sint-Henricus had de plechtige aanstellingsviering plaats van Johnny Gryspeert, het nieuwe teamlid voor de pastorale eenheid Sint-Margaretha, die de parochies Sint-Henricus Torhout en Sint-Margaretha Lichtervelde behelst. Tegelijkertijd werden de andere teamleden bevestigd in hun mandaat.

De eucharistieviering werd opgedragen door vicaris Marc Steen en opgeluisterd door het Margalikoor uit Lichtervelde. Nadien volgde er voor alle aanwezigen een receptie, aangeboden door de pastorale eenheid. Er werd geklonken op het team en uiteraard ook op het nieuwe jaar. Op de foto van links naar rechts Johnny Gryspeert, Joost Levrouw, Rosa Van Overschelde, vicaris Marc Steen, Dirk Watteel, Bernet Goemaere, Rita Casier en priester Luc De Graeve. Liet zich verontschuldigen: deken Michel Roggeman. (foto JS)