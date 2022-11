John zijn laatste wens brengt 1.700 euro op

John Maertens stierf vorig jaar in november aan kanker. Zijn allerlaatste wens was een inzameling doen voor het oncologisch dagziekenhuis van het AZ Sint-Jan in Brugge. Zijn idee was op zondag een etentje te organiseren samen met enkele Lichterveldse cafés, maar helaas kon dit niet op tijd doorgaan.

“Toch wilden we dit niet zomaar laten voorbijgaan”, zegt Mark Vantieghem van het Gildhofcomité. “Eerder werden twee inzamelingsacties gestart, enerzijds zetten enkele Lichterveldse horecazaken een spaarpot, anderzijds hebben we de volledige opbrengst van onze jaarlijkse lotenverkoop geschonken. Het is het eerste jaar dat we zoveel loten hebben verkocht.”

Geluksbrengers

De spaarpot in de cafés bracht uiteindelijk 700 euro op, de lotenverkoop 1.000 euro. Een bedrag waarmee de verpleegkundigen van het dagziekenhuis heel tevreden zijn. “We gaan John nooit vergeten”, vertelt Lien Cleemput, hoofdverpleegkundige van het oncologisch dagziekenhuis. “Hij bracht de zon binnen, was altijd vrolijk aan het fluiten of zingen.”

“Als je de diagnose kanker krijgt, staat de wereld op zijn kop. De mensen zijn bang, verdrietig en weten niet wat hen te wachten staat. Wij hebben een schitterend team dat de patiënten zoveel mogelijk geruststelt. Samen stellen we de vraag, wat kunnen we doen om te helpen de moed niet te verliezen. Op het einde van het eerste gesprek geven we de patiënt een geluksbrenger, een klavertje vier. Je ziet dat men hierdoor ontroerd is, het zijn de kleine dingen die het hem doen.”

Giften voor een klavertje vier

Heel wat mensen per jaar krijgen te horen dat ze kanker krijgen. “Opgeteld kosten al die klavertjes vier heel wat geld. De geluksbrengers worden aangekocht via giften”, gaat Lien verder. “Met deze twee cheques kunnen we heel veel patiënten ondersteunen en John leeft verder in ons dagziekenhuis bij deze mensen. John bleef altijd optimistisch, keek altijd vooruit. Op het laatste zei hij, ik ga het niet meer halen, maar het komt in orde.”