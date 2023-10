John en Monique zijn 65 jaar getrouwd

John Kerkhove (85) en Monique Coucke (85) leerden elkaar in de jaren vijftig kennen en wisten al snel dat ze samen hun toekomst wilden uitbouwen.

Zo gaven ze elkaar op 8 oktober 1958 in Brussel het jawoord. John is afkomstig van Hoeilaart, maar volgende al snel zijn Oostendse liefde naar de badstad. Het briljanten echtpaar kreeg tijdens hun huwelijk drie kinderen. Ondertussen kunnen ze ook al rekenen op de liefde van hun zeven kleinkinderen en hun zeven achterkleinkinderen. Op zaterdag 21 oktober werden ze gevierd, samen met hun familie, in het Oostendse stadhuis. Het koppel woont in de Van Iseghemlaan. (JRO/foto JRO)