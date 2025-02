John Crombez en Sander Loones halen slag thuis: NH90 blijven in Koksijde

In het nieuwe regeerakkoord staat dat de NH90 helikopters in Koksijde blijven. John Crombez en Sander Loones, burgemeesters van respectievelijk Oostende en Koksijde, waren al langer vragende partij.

In december hielden John Crombez, burgemeester van Oostende, en Sander Loones, burgemeester van Koksijde, een betoog om ondanks hun verschillende visies op politiek gezamenlijk te strijden om de NH90 helikopters op de basis van Koksijde te houden. Ze stelden daarvoor een brief op naar Bart De Wever, die toen federaal formateur was, en uittredend defensieminister Ludivine Dedonder.

Actiegroep

Oorspronkelijk zouden ze naar Oostende verkassen, en dat was voorzien voor 2026-2027. Alleen kwam daar heel wat protest op in de Oostendse woonwijken, met onder meer de actiegroep Wij Raversijde, die daarin het voortouw nam. Bij Koksijde betreurden ze dan weer het vertrek. In het nieuwe regeerakkoord staat nu duidelijk dat de ‘Search and Rescue-capaciteit in eigen beheer in Koksijde gevestigd blijft’. Zowel de actiegroep als beide burgemeesters zijn naar eigen zeggen verheugd met de beslissing.