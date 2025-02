John Crombez en Sander Loones halen slag thuis, NH-90 helikopters blijven in Koksijde: “Goede zaak voor hele provincie”

De NH-90 helikopters van defensie blijven dan toch in Koksijde. Dat staat te lezen in het regeerakkoord van N-VA, MR, Les Engagés, Vooruit en CD&V. In Oostende én in Koksijde zijn ze daar in politieke middens blij mee. “Voor de hele stad is dit een goede zaak”, zegt burgemeester van Oostende John Crombez (Vooruit Plus).

Begin december vorig jaar, vlak nadat burgemeesters van Oostende John Crombez en van Koksijde Sander Loones hun mandaat van burgemeester opgenomen hadden, lieten ze al meteen verstaan aan hetzelfde touw te trekken. Als het van hen afhing, dan bleven de NH-90 helikopters op de basis in Koksijde. Ze schreven daarvoor samen een brief naar federaal formateur Bart De Wever (N-VA) en de uittredende defensieminister Ludivine Dedonder (PS).

Duidelijke taal

De principebeslissing om de NH-90 helikopters van Koksijde naar Oostende te halen, nam het ministerie van Defensie in 2019 al. Toch bleef de uitvoering van die beslissing herhaaldelijk uitgesteld worden. De verhuisdatum lag ondertussen al op 2026-2027. In de Oostendse woonwijken kwam er echter hevig protest, onder andere van de actiegroep Wij Raversijde. En daar kwam bovenop dat het vertrek van de reddingshelikopters unaniem betreurd werd op de gemeenteraad van Koksijde.

Het nieuwe regeerakkoord spreekt duidelijke taal: Defensie zal ten volle zijn ondersteunende rol blijven spelen voor de binnenlandse civiele autoriteiten in het geval van rampen, in het bijzonder wanneer de civiele capaciteiten tekortschieten. In dezelfde lijn zal Defensie de humanitaire missies van ons land ondersteunen wanneer daarvoor de capaciteiten en middelen ter beschikking zijn. De Search and Rescue-capaciteit blijft in eigen beheer in Koksijde gevestigd.

Opluchting

Geen helikopters dus in Oostende en daar is John Crombez heel erg blij mee. “De ongerustheid die er enkele weken kwam na het antwoord van de minister is nu volledig van de baan”, zegt Crombez in een reactie. “Ik ben bijzonder blij. Het was voor de bewoners van Raversijde onleefbaar geworden als de helikopters op de plaats gekomen zouden zijn die door Defensie werd voorgesteld. Er zijn andere voorstellen gedaan die de leefbaarheid ten goede zouden komen, maar daar is Defensie nooit op ingegaan. We hebben voldoende contacten genomen met de mensen die het nieuwe regeerakkoord onderhandelden, met dit als resultaat.”

“Als je samenwerkt, dan weeg je zwaarder door in Brussel. Dat is nogmaals bewezen” – Sander Loones

Sander loones ziet het als de eerste stap in een toekomstverhaal voor de legerbasis in Koksijde. “We willen daar niet alleen militaire aanwezigheid, we willen die nog versterkt zien”, zegt Loones. “Dit is de eerste stap in wat jaren onmogelijk was. Dit is een goede zaak voor zowel Oostende als wij, en met uitbreiding voor West-Vlaanderen. Er komen heel wat investeringen in Defensie onze richting uit, ook voor wat Oostende en Zeebrugge betreft. Als je samenwerkt, dan weeg je zwaarder door in Brussel. Dat is nogmaals bewezen.”

De buurtbewoners van Raversijde die onder het collectief ‘Wij Raversijde’ opereren, verzetten zich al jaren tegen de locatie waar men de helikopters wou inplanten. “De komst van de helikopters zou een grote impact gehad hebben op onze wijk”, reageert Matthias Maelfeyt van Wij Raversijde. “Ik heb laatst de geluidstesten nog eens doorgenomen. Het gaat om een geluid van 82 hertz dat we door ons gejaagd zouden krijgen, goed voor 90 decibel. Eigenlijk is dat te vergelijken met een kettingzaag die je naast je oor laat bengelen. Dit is voor ons een hele opluchting.”