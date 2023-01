Johan Vandewalle is de Krak van Zonnebeke: “Honger naar nieuwe projecten is even gestild”

Johan Vandewalle is blij en dankbaar met de titel van Krak van Zonnebeke. Zijn honger naar nieuwe projecten is nu even gestild, maar de gedrevenheid blijft.

“Het eerste wat ik me afvroeg bij de nominatie was, van wie komt dit?” steekt Johan van wal. “Aanvankelijk vroeg ik mij af waarom ik me hiervoor zou inzetten, maar doordat de klanten en andere mensen me erover aanspraken, ben ik ervoor gegaan en heb ik mijn contacten aangesproken. Toen het einde van de stemperiode naderde, werd ik er meer en meer van overtuigd dat ik misschien wel kon winnen, al weet je natuurlijk nooit want het waren vijf sterke kandidaten. Toch slaakte ik een diepe zicht van opluchting toen ik het heuglijke nieuws kreeg. Het doet enorm veel deugd om te voelen dat de mensen waarderen wat je gedaan hebt. Wat me ook gelukkig maakt is dat zelfs mensen van buiten onze grenzen op mij hebben gestemd.”

Johan Vandewalle Privé Johan Vandewalle (62) woont al heel zijn leven nabij het Polygonebos en is de uitbater van café taverne De Dreve. Hij is de partner van Isabella Wallecan en vader van Edith en vriend Tom Van Heule en Ward en vriendin Talisa Castelein. Hij is de trotse grootvader van Iliana (14). Loopbaan Na de lessen in het VTI in Ieper ging hij als schrijnwerker aan de slag, maar werkte ook bij grondboringen en industriebouw. 27 jaar geleden nam hij De Dreve over, opgericht door vader Daniel en moeder Madeleine in 1971. Hij is mede-auteur van het boek ‘Beneath Flanders Fields’ en is te zien in verschillende documentaires. Vrije tijd Wandelen en onderhoud van de site Brothers In Arms Memorial.

Moeders woorden

Johan moest onmiddellijk aan zijn moeder denken. “Ooit zei ze tegen me ‘Eén ding is zeker. Ooit vind je wat in je leven dat een ander nooit zal vinden. In godsnaam dat ik niet weet wat, maar later zul je dingen zien en voelen die zullen gelinkt worden aan je ontdekking.’ Ik heb dit altijd onthouden en moeders woorden zijn beetje bij beetje uitgekomen.”

Brother in Arms

“Het vinden van soldaat nr 5 en de boodschap van het broederpaar Jim en John Hunter hebben een grote invloed op me gehad, ja zelfs mijn leven gedeeltelijk veranderd. Het project ‘Brothers in Arms’ startte in 2006 en kreeg zijn voltooiing in 2022. Het was een immens project dat we samen met de leden van de vzw en gedreven mensen wisten te realiseren. Alleen kun je dat immers niet. Maar ik geloofde erin en bleef volhouden.”

“Ik heb al veel mogen realiseren in mijn leven, zoals het ontdekken en openleggen van dug-outs. Het project ‘Brothers in Arms’ blijft toch het hoogtepunt. Het bracht me in contact met de familie van het broederpaar in Australië en tal van andere mensen, maar ik ben vooral blij dat we zowel van mensen uit ons land maar ook bij buitenlanders woorden van respect en waardering horen. Het broederpaar heeft in grote mate bijgedragen tot mijn Krak zijn.”

Begeleiding

Volgens Johan, al weet je natuurlijk nooit, is zijn honger naar nieuwe projecten nu even gestild. Die woorden willen we echter wel in twijfel trekken want de Eerste Wereldoorlog was, is en blijft zijn passie.

“Ik voel aan dat iedereen die de Dreve binnenkomt geïnteresseerd is. Mijn grote voldoening is nu de mensen te begeleiden en hen het hele verhaal te laten horen. Het is zo intens en ook van alle tijden. Het is een universele boodschap van vrede. Het verhaal is zelfs een film waardig.”

Wie echt meer wil weten over het verhaal achter ‘Brothers in Arms’ en andere verhalen is altijd welkom in de Dreve en ook de vzw wil jullie begeleiden, zowel individueel als in groep, voor een boeiende en leerzame namiddag over het levenswerk van Johan.