Johan Vande Lanotte verhuist naar Bredene: “Pas bij het tekenen van de compromis stond ik erbij stil dat ik Oostende zou verlaten”

Johan Vande Lanotte wordt Bredenaar en betrekt er vanaf september een bungalow. “Het was belangrijk dat alles op het gelijkvloers was”, zegt de gewezen burgemeester van Oostende. Hij sluit niet uit dat hij ook opkomt voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Eigenlijk verhuis ik maar 300 meter”, luidt het.

Johan Vande Lanotte was meer dan 20 jaar actief in de toppolitiek als minister, vicepremier, partijvoorzitter en sterke man van de SP.A. Hij zetelde in de Oostendse gemeenteraad sedert 1995, waarvan de laatste drie jaar als burgemeester. Hij zei in 2019 de politiek vaarwel en is thans aan de slag als advocaat in het kantoor van Walter Van Steenbrugge. Hij kwam in januari 1991 in Oostende wonen; aanvankelijk op de Nieuwpoortsesteenweg en de laatste jaren in de Sergeant de Bruynestraat op de Vuurtorenwijk.

Twee jaar gezocht

“Mijn huis op de Vuurtorenwijk heeft twee verdiepingen en ik wil eigenlijk wonen zonder trappen”, zegt Vande Lanotte. “Ik ben 68 en heb meer dan 40 jaar gebasket. Sporten is gezond, maar ook wel erg belastend voor de knieën. Ik ben nog fit en gezond en wil, nu het nog kan, verhuizen naar een woning zonder trappen. Dat kan dan in een appartement of een bungalow. Ik heb erover getwijfeld, maar koos toch voor een bungalow omdat ik liever in een huis woon. Ik heb ook bijna mijn hele leven in een huis gewoond. In Oostende zocht ik twee jaar naar een platbouw, maar vond die niet. Dat is ook logisch, want in Oostende zijn er niet zoveel bungalows.”

Vande Lanotte relativeert: “Ik wou nu verhuizen want op je 80ste is dat niet meer aangenaam. Maar misschien ben ik al dood voordat mijn knieën het begeven (lacht).”

Verkiezingen

De minister van staat neemt niet deel aan de parlementsverkiezingen van 2024 en besliste eerder dat hij ook niet meer zou opkomen in de Oostendse politiek. “Dat hebben we beslist met John (Crombez, nvdr) en Jean (Vandecasteele, nvdr). Er is bij Vooruit Oostende een grote verjongingsoperatie doorgevoerd en daardoor is er in de fractie een vernieuwde groep en die moeten voluit voor hun kansen gaan. Wij hebben 24 jaar het mooie weer gemaakt en nu is het aan hen. Het was dus nooit mijn bedoeling nog op de Oostendse lijst te staan.”

Op lijst in Bredene? “We hebben daar nog niet over gesproken, maar je weet nooit”

De vraag zou nu wel eens kunnen komen vanuit Bredene, waar Vooruit al 30 jaar de absolute meerderheid heeft maar wel voor belangrijke verkiezingen staat. “We hebben daar nog niet over gesproken, maar je weet nooit. Ik woon nu op 150 meter van Bredene en mijn nieuwe huis ligt op 150 meter van Oostende. Ik verhuis dus 300 meter”, lacht Vande Lanotte. “Dat betekent eigenlijk dat ik in dezelfde buurt blijf en gebruik zal blijven maken van dezelfde winkels. Steve (Vandenberghe, burgemeester van Bredene, nvdr) woont er ook niet zo ver vandaan. Toen ik burgemeester was van Oostende woonden we in vogelvlucht op 500 meter van elkaar. Maar uiteraard ken ik hem goed en we hebben een goede band, er is nog niet gesproken over de lijst. Maar je weet maar nooit. Ik ben 68 en weet niet of ze dat interessant vinden. Moest ik dat overwegen zou het zijn om hem te steunen. Maar er is nog niet over nagedacht.”

Vreemd

Vande Lanotte analyseert nuchter zijn verhuis en verlaat Oostende met een bijzonder gevoel: “Ik heb meer dan 30 jaar heel intensief in die stad gewoond en heb er veel energie en tijd in gestoken. Ik voel me er heel betrokken bij. Het deed wat vreemd toen ik het compromis voor de aankoop van de bungalow tekende. Het is wel dezelfde wijk, maar het voelde toch raar aan. Maar het kon niet anders.”