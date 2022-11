Johan Temmerman peter van grafzerken gesneuvelde soldaten WO I

Gewezen beroepsmilitair Johan Temmerman (64) diende een aanvraag in voor het peterschap van twee grafzerken van gesneuvelde soldaten tijdens WO I. Sinds februari 2021 zet hij zich hier belangeloos en kosteloos voor in.

Veurnaar Johan Temmerman staat waarschijnlijk meer stil bij de herdenking van gesneuvelden dan de meeste mensen. Van opleiding is hij officier infanterie militaire politie en verbleef gedurende tien jaar tijdens buitenlandse militaire missies vaak in (post)conflictgebieden.

Tijdens de lockdown

Wat hem vooral is bijgebleven, is het vertrouwen in elkaar als team, op elkaar kunnen rekenen… maar ook wat het betekent wanneer jonge mannen sneuvelen omdat ze voor een al dan niet nobel doel vechten. Dat speelde mee in de beslissing om een aanvraag in te dienen voor het peterschap van twee grafzerken van gesneuvelde soldaten tijdens WO I. Dat kreeg hij in februari 2021 en sindsdien zet hij zich belangeloos en kosteloos hiervoor in.

Johans idee ontstond tijdens de lockdowns. “Ik vroeg me af: zijn die twee soldaten gesneuveld om bejaarde mensen die de oorlog hebben meegemaakt op te sluiten opdat onze jonge volwassenen zo rap mogelijk opnieuw zouden kunnen feesten en reizen?”, aldus Johan. “De verwaarloosde rustplaatsen van de twee zerkjes die ik heb uitgekozen op de begraafplaats in de Oude Vestingstraat waren van gesneuvelde soldaten. Op advies van Monumentenzorg vroeg ik het peterschap aan bij het gemeentebestuur.”

Met dit initiatief wil ik anderen aansporen om diezelfde kleine inspanningte leveren

“Het eerste grafmonument is het heldenhuldezerkje van een onbekende Belgisch soldaat. Het ontwerp is van de Belgische kunstenaar en frontsoldaat Joe English die tijdens ‘De Groote Oorlog’ in Veurne verbleef. De rustplaats lag er verloederd bij en omdat er geen familie is die het graf kan onderhouden, bood ik me aan om dat te doen. Ik heb het perkje opgeruimd en de zerk schoongeschrobd. Het losgekomen naamplaatje heb ik opnieuw vastgemaakt en ik heb margrietjes gezaaid (de bloemen die soldaten gedroogd meestuurden in hun brieven, red.). Op 18 oktober zette ik nog een extra bloemstukje op zijn graf, ter herinnering aan het begin van de Slag om de IJzer.”

Enkele stappen verder is er het graf van André Dobbelaere, soldaat bij het 10de Linie, met het opschrift: ‘voor ‘s lands vrijheid gevallen te Hansbeke op 22 oktober 1918’. “Hij sneuvelde dus slechts enkele weken voor het einde van ‘De Groote Oorlog’”, vervolgt Johan. “Omdat de concessie verviel op 18 februari 2021 en niet werd verlengd, heb ik ook hiervoor het peterschap aangevraagd om te verhinderen dat deze rustplaats zou worden verwijderd. Dat graf was goed onderhouden. Ik heb enkel wat barstjes in de voegen hersteld en de vuile steen geschrobd zodat we de vervaagde inscripties weer beter konden lezen. Mijn vrouw heeft het Jezusbeeldje op het grafkruis vervangen door een metalen Jezusbeeldje uit de kringloopwinkel. Hier heb ik een bloempot met margrieten gezet en een extra bloemetje op 18 oktober.”

Patriottisme

Johan vindt het beschamend dat mensen geen respect hebben voor graven en dat hij er soms hondenpoep en huisafval vindt. Ook het metalen naamplaatje met de vermelding van zijn peterschap verdween plots en werd later wat verder teruggevonden door een gemeentelijke onderhoudsman.

“Wij Belgen – zeker Vlamingen – doen makkelijk schamper over patriottisme en pretenties van nationale trots, maar respect voor onze nationale gesneuvelden en veteranen is een van de mooiste patriottische gevoelens die we kunnen hebben. Met dit initiatief wil ik anderen aansporen om diezelfde kleine inspanning te leveren uit respect voor onze overledenen. Misschien een tip voor onze scholen of jeugdbewegingen? Of misschien kunnen GAS-boetes voor vandalisme worden vervangen door een werkstraf als peter of meter van een zerk?”, besluit Johan.