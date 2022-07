Johan Tahon heeft met ‘Depot Tahon’ zijn eigen museum

Ereburger Johan Tahon beleeft deze zomer hoogdagen in zijn geboortestad Menen. In het stadsmuseum loopt ‘Wir Überleben das Licht’, een tentoonstelling met sculpturen van Johan Tahon en gedichten van Till Lindemann, frontman van de metalband Rammstein. Tot zijn eigen grote verbazing heeft de kunstenaar met ‘Depot Tahon’ plots ook zijn eigen museum.

Het nieuwe kunstdepot vond een onderkomen in een kelderruimte van het cultuurcentrum. Van achter glas zie je in drie witte ruimtes een tweehonderdtal sculpturen van de jaren 90 tot nu.

“Toen Johan me vroeg of ik hem aan een stockeerruimte voor zijn werken kon helpen, bedacht ik dat het interessant zou zijn om het depot publiek toegankelijk te maken”, zegt directeur Chiel Vandenberghe van cc De Steiger.

“Ik vroeg een opslagplaats voor mijn werken, ik kreeg een museum in de plaats”

“Het depot dompelt je onder in het universum van Tahon. Een aantal beelden zijn uitgelicht en worden op draaiende sokkels gepresenteerd. Er zijn ook foto’s van de kunstenaar en zelfs werkkledij te zien en je kan er een documentaire bekijken. We willen hier ook activiteiten organiseren met dichters en muzikanten. Dit depot is een engagement voor jaren ver. Het is een permanente tentoonstelling, die heel lang kan lopen.”

Evolueren

Johan Tahon toont zich blij verrast met het resultaat. “Omdat ik me blauw betaal aan opslagruimte voor mijn sculpturen, vroeg ik aan Chiel of hij me aan een depot kon helpen. Ik kreeg een klein museumpje in de plaats. Heel straf wat men ervan gemaakt heeft. Het is een levend depot dat voortdurend zal evolueren. Beelden zullen naar tentoonstellingen verhuizen, nieuwe stukken zullen erbij komen… Misschien is dit wel een eerste stap naar iets groters in de toekomst.”

Rammstein

Wie deze vakantiemaanden ‘Depot Tahon’ bezoekt, kan in één moeite de gratis tentoonstelling Wir Überleben das Licht in het stadsmuseum in de Rijselstraat meepikken. De expo verloopt in samenwerking met ZOO Magazine. Het gerenommeerde kunsttijdschrift bracht in 2018 Johan Tahon en Till Lindemann van Rammstein samen voor een uniek crossoverproject. Lindemann liet zich bij het schrijven van vijf nieuwe gedichten inspireren door de beelden van Tahon.

“Na Maastricht en New York is Wir Überleben das Licht nu voor het eerst te zien in België. Het is een sfeervolle, haast cinematografische tentoonstelling geworden met recente sculpturen van Johan, poëzie van Till, en beklijvende foto’s van een met klei besmeurde rockster door Sandor Lubbe”, zegt Chiel Vandenberghe.

Hoog niveau

Johan Tahon is enthousiast over de manier waarop alles in een verduisterd stadsmuseum gepresenteerd wordt. “De tentoonstelling is van een hoog niveau. Je hebt het gevoel dat je in een wereldstad bent. Dat is de verdienste van Chiel, zelf heb ik er niet echt veel voor moeten doen. Ik ben zo trots dat dit hier in Menen plaatsvindt op een moment dat Rammstein in Oostende komt optreden. De kans zit erin dat Till dan even over en weer komt voor een bezoek.”

De tentoonstelling loopt tot eind augustus en is open op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.