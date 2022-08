Johan Taffeiren onderneemt nieuwe sponsortocht voor Kom op tegen Kanker

Op zaterdag 13 augustus vertrekken Johan Taffeiren om 4 uur in Bailleul aan de Franse kant van de Zwarte Berg voor een tocht van 89 kilometer tot aan het monument van Albert I in Nieuwpoort. “We doen dit voor de tweede keer en hopen veel sponsorgeld binnen te halen voor Team Steve dat zich inzet voor Kom op tegen Kanker”, lacht Johan.

Johan Taffeiren werd eind 2021 verkozen tot de Krak van Oudenburg. Hij zag zo zijn grote inzet voor het goede doel bekroond. In 2021 stapten hij, zijn zoon Jaimie en enkele vrienden in een dag de kustlijn af van Bray Dunes naar het Zwin in Knokke en haalden hiermee 1300 euro op voor Team Steve.

“We besloten om voor de tweede keer dergelijke tocht te ondernemen. Deze keer niet langs de Belgische kust, maar langs de frontlijn uit de Eerste Wereldoorlog”, legt Johan uit. Hij kon zelfs nog nieuwe jongelui warm maken voor deze onderneming, zodat ze op zaterdag 13 augustus met acht stappers de tocht om 4 uur starten.

Het team

Naast Johan gaan Elias Inghelbrecht, Jefferson Helsmoortel, Niels Cammaert, Siebe Herteleer, Dylan Michaux, Jaimie Taffeiren en Seppe Marchand de uitdaging aan. Ook Jana Willems en Gina Willaert zullen een stuk van de tocht meestappen. Deze laatste zorgt onderweg ook voor bevoorrading. Shauni Taffeiren is de verpleegkundige van dienst om vooral de voeten te verzorgen. Chris Demoor en Els Vandenbroucke vullen het team aan. Zij volgen met een grote wagen met voorraad en zullen ’s avonds hamburgers bakken voor de moedige wandelaars.

“We vertrekken vanop de camping in Bailleul waar we de nacht doorbrengen. Dat is net over de grens aan de overkant van de Zwarte Berg. Het is de bedoeling dat we tegen 22 uur aankomen in Nieuwpoort waar we voor een symbolische plek kozen, namelijk het monument van koning Albert I”, legt Johan Taffeiren, Taffie voor de vrienden, uit.

Samen bereiden ze zich al enkele maanden voor op deze wandeling. “We doen dit in groepjes en stappen elke dinsdag en donderdag. We zijn begonnen met 15 kilometer en bouwden op tot 25 kilometer. Onze conditie is intussen heel goed. We zijn er klaar voor”, verzekert het team.

Emotionele tocht

“Het wordt niet alleen een grote onderneming, maar ook een emotionele tocht, want de mannen worden langs de frontlijn geconfronteerd met wat onze soldaten tijdens die Eerste Wereldoorlog ondergingen”, voegt Gina Willaert, echtgenote en steun en toeverlaat van Johan en van zijn vrienden. “We passeren onder meer langs het standbeeld Brothers in Arms. Dat staat in de herdenkingstuin in Zonnebeke.” Het beeld is gemaakt als aandenken aan twee Australische broers, Jim en John. Deze laatste stierf in de armen van zijn broer na een granaatinslag.