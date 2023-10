Johan Sercu nodigt ‘partners in autisme’ uit op gespreksavond

Mensen die leven met autisme of samenleven met iemand met autisme worden met heel wat uitdagingen geconfronteerd en vinden niet altijd een antwoord op hun vragen of oplossingen voor specifieke problemen. Johan Sercu (59) spreekt uit ervaring en organiseert op 11 oktober een eerste gespreksavond Partners in autisme over het samenleven van partners met en zonder autisme.

Zes keer meer tijd

Johan Sercu kreeg zo’n 12 jaar geleden de diagnose dat hij leed aan autisme met normale begaafdheid. “Ik ben gaan praten met een psycholoog, die het vermoeden bevestigde”, vertelt Johan. “Dan heb ik de koe bij de horens gevat en me ingeschreven bij DIASS (Diagnosecentrum voor Autismespectrumstoornissen), waar ook wordt bekeken welke gradatie er individueel van toepassing is. Voor mij persoonlijk houdt dit in dat ik als arbeider functioneer in een regulier bedrijf, maar dat ik tot zes keer meer tijd nodig heb om alle info en details te verwerken. Autisme is echter bijzonder complex en het spectrum is enorm breed. Je kunt mensen niet in autismevakjes stoppen. Wat meestal wel klopt: mensen met autisme willen controle, soms te veel zelfs, en ze hebben nood aan bevestiging in de zin van je bent goed bezig. Ik heb geleerd dat duidelijke communicatie belangrijk is voor mensen met autisme! Ik heb 12 jaar geleden met een vriendin praatavonden voor Partners in autisme in Kortrijk opgestart, specifiek gericht naar koppels en hun relatie.”

Twee jaar geleden verhuisde Johan Sercu van Ieper naar Avekapelle en hij vroeg zich af of er in deze regio projecten bestonden voor mensen met autisme. “Ik vond in de Westhoek wel beroepspraktijken die ook autisme behandelen, maar niet echt gespecialiseerd zijn. Daarom wil ik een zevental keer per jaar een gespreksavond organiseren rond het samenleven van partners met en zonder autisme, waar iedereen ervaringen kan uitwisselen, elkaar tips geven.”