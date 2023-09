Johan Museeuw neemt het tijdens Winkel Koerse op tegen een paard

Sint-Eloois-Winkel maakt zich op voor haar jaarlijkse hoogdag. Op dinsdag 3 oktober is er de 167ste editie van Winkel Koerse. Naast de paardenkoers zelf is ieder jaar uitkijken naar wat de organisatoren nog in petto hebben.

Zo neemt De Leeuw van Vlaanderen Johan Museeuw het dit jaar op tegen een paard en maken ook de Minitrotters voor hun eerste hun opwachting. Onder andere Sam Gooris zorgt na de finale van de paardenkoers voor nog meer ambiance.

Terwijl de wijkburgemeesters de voorbije weken hun omwonenden extra aanmoedigden om hun straat te versieren in het thema van Winkel Koerse legden de organisatoren de voorbije periode de laatste hand aan de 167ste editie van het paardenkoersgebeuren in de Gullegemsestraat. “Onze krant van Winkel Koerse werd inmiddels verspreid. Nu tellen we af naar dinsdag 3 oktober”, aldus Geert Van Gheluwe van de koninklijke vzw De Paardenkoers aan de Steene Molen. Naast de paardenkoers zelf serveren de organisatoren ieder jaar telkens enkele speciallekes. Zo is het telkens uitkijken naar welke wielrenner het zal opnemen tegen een paard. Dit jaar treedt de Leeuw van Vlaanderen in de voetsporen van onder andere Alec Segaert, Yves Lampaert, Nico Mattan en Robbie McEwen. “Johan Museeuw fietste in het verleden een indrukwekkende overwinningslijst bij elkaar. Inmiddels is hij er 57, maar wie denkt dat de Leeuw niet meer fietst, heeft het verkeerd voor. Het wordt opnieuw een heel spannend duel”, aldus Geert. Daarnaast lanceren de organisatoren van Winkel Koerse ook een nieuw duel. “We krijgen minstens twee Minitrotters over de vloer. Die sulkeys zijn tussen de 8 en 12 jaar oud en duelleren in de Gullegemsestraat met hun pony’s. Dit weekend was er de Grote Prijs van Tongeren op de plaatselijke renbaan en de twee kampioenen van daar zullen straks ook in Winkel Koerse hun kunnen demonstreren.”

Vip heel snel uitverkocht

Uitkijken is het ook naar wie er plaatsneemt in de dubbele sulky. Onder andere ex-Rode-Duivel Dirk Beheydt, schepen Greta Vandeputte en Hans Nipshagen uit het Nederlandse Medemblik zijn dit jaar aan de beurt. “We haalden de mosterd voor onze paardenkoers in Medemblik. Dit jaar zakt een heel grote delegatie van daar af naar Winkel om te kijken hoe we het hier aanpakken”, aldus voorzitter Krist Vandemoortele. Ondertussen zoekt het bestuur nog naar een vierde persoon voor de dubbele sulky. “Wat wel al helemaal vol zit is het vip-gebeuren. De vip-kaarten zijn dit jaar in een mum van tijd de deur uitgevlogen.” Ook het vinden van jockeys en paarden voor de paardenkoers liep dit jaar erg vlot.

Veiligheid

Bij Winkel Koerse draagt men veiligheid hoog in het vaandel. “Wat vorig jaar een introductie was, is nu definitief. In afspraak met het gemeentebestuur wordt de opkuis van het aangelegde zandtapijt voor het eerst pas op woensdagvoormiddag gedaan. Op die manier zal er in de Gullegemsestraat tussen de rotonde en de Tuileboomstraat geen verkeer mogelijk zijn vanaf dinsdagmorgen 3 oktober om 8 uur tot ten laatste woensdagmiddag 4 oktober om 12 uur. Bewoners kunnen wel hun woning verlaten en bereiken via de Olympialaan en worden daar persoonlijk van verwittigd”, aldus Geert. Tijdens de paardenkoers zelf bevindt het veiligheidsepicentrum zich in het lokaal van de paardenkoers boven de Bolhoed. De deelnemende paarden verzamelen na elke reeks in het begin van de Tuileboomstraat om dan gezamenlijk via de Gullegemsestraat terug te keren naar hun stalplaats. “Dit blijft een grote stap vooruit naar diervriendelijkheid en zo zullen de toeschouwers de paarden dan ook tot twee keer toe zien.”

Feestje achteraf

Traditiegetrouw wordt er na de finale van Winkel Koerse nog tot de vroege uurtjes een feestje gebouwd. Dit jaar wist de organisatie charmezanger Arjen uit Dadizele en Sam Gooris te strikken. “Ambiance verzekerd dus. Iedereen is dan ook meer dan welkom om vanaf 19 uur in feestdorp Den Ast hopelijk een terug mooie editie van Winkel Koerse mee af te sluiten.”