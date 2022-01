Johan en Sylvie starten met nieuw café op De Ruiter in Roeselare

Johan Debrauwer en Sylvie Maugé van café Sherry’s Pub langs de Westlaan schrijven vanaf 1 mei een nieuw horecaverhaal. Het koppel, dat vroeger jarenlang café De Nieuwe Ruiter uitbaatte en ook op De Ruiter woont, keert ook met een horecazaak terug naar de Roeselaarse wijk. Momenteel zijn Johan en Sylvie volop bezig met het verbouwen van een leegstaand pand recht tegenover hun voormalig café. “Hier openen we straks een bruine, gezellige, ouderwetse kroeg.”

De familie Lamsens-Debrauwer had meer dan honderd jaar een café op wijk De Ruiter. Johan Debrauwer en Sylvie Maugé zetten het werk van hun familie verder en baatten vijftien jaar het café De Nieuwe Ruiter uit. “Doordat het cafégedrag toch heel veel veranderd is, beslisten we om het café een tiental jaar geleden te verkopen. Al snel beseften we dat dat niet de juiste keuze was.”

Acht jaar geleden werden Sylvie en Johan de nieuwe uitbaters van café Sherry’s Pub langs de Westlaan. “Het café draait goed, al merken we wel dat het te druk is om het alleen te doen, maar ook te kalm om de zaak met zijn tweeën te runnen”, aldus Johan. Terwijl Sylvie het vaste gezicht is in de Sherry’s Pub, hielp Johan er de voorbije vijf jaar naast zijn vaste job mee.

Opportuniteit

Boezemvrienden Peter Van Poucke en Veronique Soete gaven de voorbije jaren meermaals aan dat het jammer was dat het gekende koppel geen café meer hield op De Ruiter. “Ik za het niet meer zitten om het café dat ik ooit verkocht had te huren. Dankzij de steun van Peter en Veronique kwam er echter een nieuwe opportuniteit.”

Johan en Sylvie voeren momenteel serieuze verbouwingen uit aan het pand recht tegenover het leegstaande café op De Ruiter. “Wij wonen er tegenover. We moeten maar de straat oversteken of we zijn in ons huis.” Het leegstaande pand deed in een heel ver verleden dienst als café De Ruiter, later huisde er een kledingswinkel.

Boterham en soep

Johan en Sylvie hopen op 1 mei de deuren van hun nieuwe horecazaak te openen. De Sherry’s Pub blijft nog tot eind maart open. “De naam van onze nieuwe horecazaak op De Ruiter willen we nog niet verklappen. Het wordt een bruine kroeg waar klanten ook kunnen genieten van hapjes. We denken daarbij aan een ouderwetse boterham met gehakt of kaas, warme hapjes of soep.” Johan, al jarenlang erg geïnteresseerd in antiek, heeft tal van ideeën omtrent de inkleding van het café. “Een oude toog, een ouderwetse kachel. Het wordt iets heel tofs.”

In het café zal plaats zijn voor een tachtigtal klanten, maar ook de tuin wordt iets speciaals. “Een oud gebouwtje verbouwen we tot een tweede cafeetje en in zomer zullen klanten volop kunnen genieten van een plaatsje in tuin. We richten ons onder andere op de passage van wielertoeristen. Zo voorzien we ook een laadpunt voor elektrische fietsen.”

Voor Johan en Sylvie worden het nog enkele drukke maanden. Het koppel telt af naar de start van hun nieuwe horeca-avontuur. “Terwijl de Sherry’s Pub eerder een nachtcafé is, kiezen we hier voor een totaal ander concept overdag. We kijken er zo naar uit. Dit voelt echt als thuiskomen op wijk De Ruiter.”