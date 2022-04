Johan en Sven lopen voor het goede doel en voor hun zonen die streden tegen een hersentumor

Vanuit Villa Rozerood in De Panne liepen Johan Swinnen (57) en Sven Weyn (48) kilometers voor het goede doel. Daar ontmoetten de beide families elkaar jaren geleden onder minder rooskleurige omstandigheden, maar ze smeedden er vriendschapsbanden voor het leven. Beide gezinnen hebben een zoon die de strijd moest aangaan met een hersentumor. Dat inspireerde Johan Swinnen om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor kankeronderzoek met zijn loopmarathons.

Johan Swinnen is biochemicus van opleiding, kankeronderzoeker en voorzitter van het Departement Oncologie Leuven. “Toen bij mijn zoon Pieter (nu 25) op zijn 13de een hersentumor met uitzaaiingen werd vastgesteld, stortte onze wereld in, want ik besefte als geen ander dat zijn overlevingskansen uiterst miniem waren.”

“Zoiets heeft een zware impact op het hele gezin, maar Pieter is enorm positief ingesteld, en dat heeft geholpen! Allemaal hebben we leren leven met zijn beperkingen. Zijn droom was burgerlijk ingenieur worden, maar het technisch tekenen heeft hij ingeruild voor cartoons tekenen voor Kom op tegen Kanker.”

Hou(t)vastjes

“Ik had me voorgenomen om iets zots te doen wanneer Pieter het zou overleven, en ik stapte in 34 dagen naar Compostela. Tijdens corona merkte ik hoe moeilijk die periode was voor kankerpatiënten en om ze een hart onder de riem te steken heeft Pieter in het dagcentrum ‘Hou(t)vastjes’ gemaakt.”

“Voor 25 euro kan je die doneren en ik loop dan telkens een kilometer voor het goede doel. Die ‘hou(t)vastjes’ symboliseren letterlijk en figuurlijk een houten houvast. Deze looptocht is gestart in De Gavers, waarmee we het Dieter De Cauderlierfonds steunen (een overleden lotgenoot van Pieter).”

“De tweede stop was Villa Rozerood, waar we regelmatig met ons gezin op adempauze konden komen, en als derde steunen we Zorghuis Oostende, een bijna-als-thuis-huis voor mensen met kanker.”

Mooie herinneringen

In De Panne liep Sven Weyn mee met Johan. “Dit is het eerste traject dat we echt samen lopen, want ik was een tijd out door blessures. Aan Villa Rozerood hebben ook wij mooie herinneringen. Onze zoon Guust, die nu 17 is, kreeg net als Pieter een hersentumor.”

“Hij was toen pas vijf. Gelukkig heeft Guust er zich goed doorheen geslagen. Hij gaat nu weer naar school en voetbalt in de G-ploeg Zulte-Waregem. Guust is een doorzetter, heeft veel humor en is het zonnetje in huis. Ook bij ons had de diagnose een enorme impact op ons gezin, ook op zijn jongere zus Trien.”

“Bij sommige koppels leidt zoiets tot een echtscheiding, wij zijn als koppel en gezin nog meer naar elkaar toegegroeid. De vriendschap die we in Villa Rozerood met de familie Swinnen hebben opgebouwd is er een voor het leven.”

“Intussen heb ik mijn job als leerkracht bij het VTI ingeruild voor een nieuwe uitdaging: de middelbare Freinetschool ‘Park Uniek’ in Tielt.”

Steun van partners

Intussen zijn de activiteiten in respijthuis Villa Rozerood weer op gang gekomen. Op vraag van de gezinnen werd na de verplichte coronalockdown een aantal ruimtes omgebouwd naar studio’s, ruimtes voor eigen bubbels.

“We zijn blij dat niemand van onze 30 vaste vrijwilligers heeft afgehaakt”, zegt Danielle Huse, psycholoog en verantwoordelijke vrijwilligerswerking.

Directeur Mohsen Zagheden voegt eraan toe: “Over de coronaperiode genomen hadden we een tekort van 45% op de theoretische nood aan giften om de dagelijkse werking rond te krijgen, we moeten zo’n 1.000 euro per dag verzamelen. De bezetting en dus ook de exploitatiekosten lagen dan wel lager en we konden gelukkig blijven rekenen op de steun van partners zoals Kom op tegen Kanker, Congregaties en een compensatiebudget van de Vlaamse overheid.”

