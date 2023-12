Johan en Rita van tweedehandsboeken- en platenzaak Den Elder in Brugge uitgezwaaid

In de Langestraat in Brugge werden Johan Van Moorhem (71) en Rita Peers (71) van de bekende tweedehandsboeken- en platenzaak Den Elder feestelijk uitgezwaaid. Ze richtten de zaak op in 1981 en worden nu opgevolgd door Niki Boterman (32) en Axel Bossuyt (28).

Vrienden, familieleden, vele vaste klanten en zelfs burgemeester Dirk De fauw kwamen zaterdagavond opdagen voor de afscheidsdrink van Johan Van Moorhem en Rita Peers als uitbaters van tweedehandsboeken- en platenzaak Den Elder in de Langestraat in Brugge. Het afscheid van Den Elder is voor Rita en Johan echt wel een groot hoofdstuk in hun leven die afgesloten wordt. Ze hebben de zaak – die door Rita werd opgericht in 1981 waarna Johan er al vlug bij kwam in de uitbating – dan ook meer dan veertig jaar lang gerund.

6 januari van start

Rita en Johan zochten al een tweetal jaar naar overnemers voor de zaak. Eigenlijk wilden ze kopers vinden voor het gehele pand die tegelijk ook de zaak zouden uitbaten. Dat bleek niet haalbaar maar het echtpaar vond enkele maanden geleden wel huurders en nieuwe uitbaters in de personen van Niki Boterman en Axel Bossuyt. Niki en Axel zijn grote muziekliefhebbers die altijd veel hebben verzameld. Axel is leestenmaker bij een orthopedisch bedrijf en Niki werkt als bediende bij de mutualiteit. Ze blijven voor de zekerheid wel hun job behouden maar dan deeltijds zodat ze in een beurtrol de zaak vijf dagen per week kunnen open houden. “Op 6 januari gaan we van start, zodat we nog wat tijd hebben om een en ander hier naar onze hand te zetten”, geeft Axel nog mee.

