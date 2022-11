Johan en Els uit Roksem wanhopig op zoek naar ontsnapte hond Batis

Johan Blondeel en Els Dossche uit de Oude Brugseweg zijn wanhopig op zoek naar hun hond Batis. Het dier ontsnapte woensdagmorgen 26 oktober rond 7.30 uur uit de tuin. “Batis komt net als onze andere hond uit een asiel in Servië, waar vrienden uit de Brugse regio regelmatig heen trekken om er te helpen”, vertelt Johan.

Batis was nog maar een maand bij hen. “We hadden nog geen wandelingen met hem gemaakt in de buurt, zodat hij nog niet vertrouwd is met de streek”, vertelt Johan Blondeel. “Nadat Batis ontsnapte uit de tuin, brachten we de politie, het asiel Oostende/Brugge, DogID en alle mogelijk instanties op de hoogte. De berichten op sociale media worden massaal gedeeld. al meer dan duizend keer. Die woensdag 26 oktober kwam er een melding dat Batis opgemerkt was in Gistel. Sindsdien werd hij nergens meer gezien.”

“Batis is angstig en laat zich moeilijk benaderen”

Batis is een zwarte, kortharige hond met pluimstaart. Het is een reu van drie jaar en zo’n 40 tot 45 cm hoog. Hij is gechipt en bekend bij DogID. “Batis is angstig en laat zich moeilijk benaderen. Nochtans is een shelter zoals onze hond heel sociaal. Bij ons was hij al heel aanhankelijk, hij kwam knuffels vragen en eiste zijn plekje op. Hij was speels, deed het goed met onze gezinsleden en zeker met kleine kinderen”, verduidelijkt Johan het karakter van zijn hond.

“Ik maakte een flyer die we samen met vrijwilligers van onder andere Verloren Pootjes deelden in de landelijke regio’s Westkerke/Gistel/Eernegem. Ik vroeg ook de stem op van de verzorger uit de shelter, die we laten afspelen als we op zoektocht zijn. Ik contacteerde ook Noordzee Drones in de hoop dat iemand over de velden in de regio wil vliegen. Mocht iemand Batis opmerken, dan zou het heel fijn zijn om het ons te melden via 0499 38 62 10 met vermelding van plaats, uur en welke richting hij uitliep.”