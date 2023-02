Johan en Coco zetten viervoeters in voor therapie: “Zo’n knuffelsessie doet écht wonderen”

De hond, ’s mans beste vriend én therapeut: met de West-Vlaamse vzw T-Dogs zetten Johan Sap (60) en Coco Sandelé (58) assistentiehonden in voor een knuffelbezoek aan mensen die in een zorgvoorziening verblijven, of die thuis opboksen tegen eenzaamheid. Om nog meer mensen te kunnen helpen, zijn ze op zoek naar extra vrijwilligers en donaties. “We willen dit kosteloos blijven aanbieden, maar de vraag is zoveel groter dan ons aanbod.”

Het verhaal achter T-Dogs begon in 2014, toen Johan voor zijn werk in het Verenigd Koninkrijk moest zijn en daar in een rust- en verzorgingstehuis de positieve reacties van de bewoners zag op de aanwezigheid van een hond. “Enkele dagen later moesten we zelf afscheid nemen van onze trouwe labrador Jutah. De dierenarts zag ons verdriet en troostte ons met de gedachte dat wij op onze leeftijd tenminste nog naar een nieuw dier konden uitkijken. Dat is namelijk niet voor iedereen weggelegd: oudere mensen die naar een zorgvoorziening moeten, kunnen hun geliefde huisdieren meestal ook niet meenemen en raken zo de onvoorwaardelijke liefde en affectie van hun favoriete maatje kwijt. Dat zette mij aan het denken”, vertelt Oostkampenaar Johan Sap.

Therapeutische werking

Nog datzelfde jaar lanceerde hij de vzw Clinidogs, in 2020 omgedoopt tot Therapy Dogs of kortweg T-Dogs. “We hebben de naam veranderd omdat wij met onze vrijwilligers veel meer plaatsen bezoeken dan alleen maar ziekenhuizen”, verklaart Johan. “Onze vrijwilligers gaan langs in woon- en zorgcentra, bij instellingen voor personen met een beperking, in revalidatiecentra, opvangtehuizen voor kinderen met een moeilijke gezinssituatie, in de psychiatrische zorg en zelfs scholen, waar ze de kindjes helpen met lezen in de klas. Onze leeshond oordeelt niet en dat is bevorderlijk voor de motivatie van die kinderen.”

“Met Therapy Dogs kozen we dus bewust voor een allesomvattende naam die goed weergeeft waar onze vereniging voor staat, want het is wetenschappelijk bewezen dat de warmte en genegenheid van een hond een therapeutische werking heeft op mensen. Onze slogan is niet voor niks een glimlach door de knuffel van een hond”, aldus Johan.

“De aanwezigheid van een dier werkt stressverlagend”, vult Coco Sandelé aan. “Omdat een hond bij veel mensen herinneringen oproept, kan zo’n bezoekje ook deugdzaam zijn bij beginnende dementie. Mensen die geen enkele emotie meer vertonen, leven na het bezoek van onze zorghond weer helemaal op.”

Beste remedie

Zo’n kwispelende viervoeter in huis, is volgens Johan en Coco ook de beste remedie tegen vereenzaming. “Zo gaan we op verzoek langs bij die eenzame buurman of -vrouw wiens dag daarna niet meer stuk kan. Zo’n knuffelsessie verricht echt wonderen. Wist je trouwens dat mensen die een hond in huis hebben, gemiddeld vijf jaar langer leven?”, merkt Coco op.

Bij T-Dogs is de eerste voorwaarde overigens dat de hondjes het zélf leuk vinden. “De eerste keer zijn ze vaak wat overprikkeld. Bij elk bezoekje geven ze zoveel liefde dat ze achteraf volledig uitgeteld zijn. Veel woonzorgcentra hebben tegenwoordig een eigen assistentiehond, maar die dieren worden vaak van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat ingezet en geraken op den duur overbelast”, klinkt het.

De T-Dogs vallen onder de noemer van emotionele assistentiehonden. “Je hebt er geen speciale brevetten voor nodig, de enige vereiste is dat hond én baasje sociaal zijn. Na screening worden ze ingezet bij een voorziening in de buurt, op maximum vijftien kilometer van de woonplaats van het baasje”, legt Johan uit. De juiste match is daarbij cruciaal.

“Elke hond heeft immers een eigen karakter”, verduidelijkt Coco. “Bij elke aanvraag gaan we daarom op zoek naar the right dog for the job. Een opdracht in de jeugdzorg vraagt bijvoorbeeld om een wat speelsere hond, voor woonzorgcentra kiezen we er eentje met een rustig karakter. Alles kan, van de kleinste chihuahua tot de grootste leonberger.”

De noden en wensen van de vragende partij staan dus centraal, al krijgen ook de hondenbaasjes volgens Coco de nodige return van het vrijwilligerswerk. “Bij hun eerste bezoekje laten ze vaak een traantje van ontroering, fier dat ze met hun viervoeter andere mensen gelukkig kunnen maken. Bovendien groeit bij elk bezoek ook de band tussen hond en baasje.”

Kosteloos

De vzw telt een 55-tal vrijwilligers maar komt steeds helpende handen – of beter honden – te kort. “De vraag is zoveel groter dan ons aanbod en om zoveel mogelijk mensen gelukkig te kunnen maken, zijn we dus altijd op zoek naar extra vrijwilligers”, aldus Johan. Dankzij donaties kan de vzw haar diensten bovendien kosteloos aanbieden aan de zorginstellingen. “Zo verlichten we ook een beetje de druk op de sector.”