Johan en Brigitte zijn vijftig jaar getrouwd

Johan Becu en Brigitte Dejonghe werden door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet.

Het koppel uit de Rode Kruisstraat stapte op 13 juli 1973 in het huwelijksbootje en is dus 50 jaar getrouwd. Johan werd geboren op 8 november 1951. Hij groeide op in Snellegem. Hij liep school in het VTI in Brugge en kon later aan de slag bij meubelfabriek Verfaillie in Moorslede. Brigitte werd geboren op 15 januari 1951 en groeide op in Beitem. Brigitte studeerde voor leerkracht en gaf jarenlang les in de Koekuitschool. Brigitte is een echte cultuurliefhebber. Zo is ze bestuurslid bij het Davidsfonds. De twee leerden elkaar kennen via de krachtbalsport in Beitem. Ze trouwden vlakbij het veld van de club, in de kerk van Beitem. Johan en Brigitte zijn de trotse ouders van twee kinderen. Inmiddels zijn er ook al drie kleinkinderen. (BF/foto JS)