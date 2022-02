Johan draait al 25 jaar voorwerpen uit hout: “Ik gebruik graag hout dat nog leeft”

Johan Fieu uit de Blasiusstraat in Krombeke heeft een bijzondere hobby. Hij draait graag voorwerpen uit hout, en het liefst uit hout dat nog leeft. Alle soorten hout komen in aanmerking, en dan hebben we het ook over hout met nagelgaten, wormschade en roestplekken.

Johan Fieu (58) woont samen met zijn moeder, die pas weduwe is geworden, op een kleine hoeve langs de Blasiusstraat in Krombeke. Beroepshalve is hij al 21 jaar actief in de distributie van voedingswaren naar handelszaken. Voordien kroop het bloed van deze landbouwerszoon dan ook in het beroep van zijn ouders. Voor de paters van Sint-Sixtus in Westvleteren stopten met het uitbaten van een eigen hoeve, kregen ze hulp. Johan Fieu was er enkele jaren de landbouwhulp en hij merkt op dat hij er heel wat heeft geleerd.

Resultaat

Paters en broeders hebben ook wel wat vrije tijd en het is daar dat Johan zag hoe een monnik diverse handige voorwerpen in hout uit de draaibank kon toveren. “Tijdens het werk op de hoeve en ook tijdens de vrije tijd, konden we natuurlijk een praatje slaan met de paters en broeders. En zo kwam ik bij iemand uit die stukken hout tot de mooiste voorwerpen kon omtoveren. En door erover te praten, kreeg ik ook zin om dat te doen. Ergens in 1996 ben ik er dan mee begonnen. Natuurlijk had ik zelf nog geen draaibank voor hout, maar bij ons thuis was er wel eentje voor metaal. En dus gebruikte ik die. Het eerste wat ik maakte was een potje waarin nu balpennen steken. Vooral handig is dat men altijd direct resultaat kan zien. Wanneer iets te weinig of te veel in draaibank zit, ziet men ook direct dat er iets aan mankeert of dat er nog wat gefreesd moet worden. Het is immers altijd de houtbewerker zelf die het resultaat bepaald. Zelf ben ik niet zo vlug tevreden. Wat ik voor ogen heb, moet het resultaat worden.”

Pensioen

Vroeger had Johan wat meer tijd om aan zijn mooie hobby te werken dan nu. Maar eens hij met pensioen is, hoopt hij alvast weer meer uren bij de draaibank door te brengen. Natuurlijk kocht Johan al snel een draaibank voor hout, en die is inmiddels al vaak gebruikt. Wanneer hij ergens een mooi stuk hout ziet liggen in het afval, durft hij wel eens vragen om het mee te nemen. “Natuurlijk gebruik ik ook gewone takken van fruitbomen zoals perelaar of pruimenboom. Maar ik gebruik ook beuk of iep en zelfs buxus. Hout van fruitbomen is misschien wel het beste. Het liefst bewerk ik takken waarbij ik nog wat schors aan de voorwerpen kan laten zitten. Ik gebruik ook graag hout dat nog echt leeft. Zo gebruikte ik ooit een tak van een pruimelaar. Iedereen die het gemaakt voorwerp zag, voorspelde dat het voorwerp zou openspringen, maar dat is niet gebeurd. Uit afvalhout, waarvoor amper aandacht is, maak ik iets dat toch aandacht krijgt. Eigenlijk doe ik ook aan een vorm van recyclage. Ik werk daarbij graag met stukjes hout met nagelgaten of zelf met wormgaatjes. Zelfs hout met spleten kan perfect gebruikt worden.”

Soms heel delicaat

Tijdens het draaibanken kan Johan zijn machine aanpassen. Soms is het maken van voorwerpen echter heel delicaat. Hij denkt dan aan paddenstoelen uit één stuk, of aan een parapluutje of kantklosje. Grotere voorwerpen kunnen ook vlugger hersteld worden bij een fout. Johan is een autodidact die zelf nog dagelijks bijleert door het draaiwerk. Ook het gebruik van de draaibank zelf geeft nog dagelijks geheimen prijs. Vooral de afwerking van een stuk vindt Johan heel belangrijk. We kunnen ons enkel afvragen welke prachtige voorwerpen er nog meer uit zijn handen tevoorschijn getoverd zullen worden. En dat is het fijne aan dit houtwerk. Men begint met een stuk hout, maar waar en wanneer het eindigt weet niemand. Zelfs Johan niet. (PC)