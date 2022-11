Johan Derde uit Aalbeke maakt eigen juwelenlijn

Johan Derde (64) uit Aalbeke was 38 jaar politie-inspecteur in Kortrijk, waarvan 25 jaar bij de hondenbrigade. Hij is getrouwd met Hilde Desmet (66) en samen hebben ze vier kinderen. Johan is nu juwelier/goudsmid in zijn tweede leven.

“Juwelen spraken me al aan van in mijn jeugd. Toen ik 12 jaar was, kon ik de Aalbeekse juwelier/goudsmid Urbain Wullens zaliger bewonderen tijdens zijn werk in zijn atelier. Dit is mij altijd bijgebleven. Ik droomde er stiekem van om dit ooit ook te doen”, vertelt Johan Derde.

Vier jaar opleiding

Het begon toevallig. “Ik was wijkagent op ‘t hoge. Bij een bezoek aan Syntra West botste ik op een folder opleiding goudsmid/ juwelier. De dame aan de balie zei dat ik direct moest beginnen en niet mocht wachten tot ik op pensioen was. Er was toen zelfs nog een plaats vrij. Zo begon in 2011 mijn juwelenverhaal. De opleiding duurde vier jaar en ik heb daarna nog een specialisatiejaar gevolgd. Ondertussen bouwde ik mijn zolder om tot goudsmid-atelier. Daar kan ik mij rustig uitleven bij het maken van mijn creaties.

Blijven leren

Johan Derde is streng en secuur. Het moet perfect zijn. “Ik zou driemaal herbeginnen! Als ik klaar ben met een nieuw juweel, toon ik het aan mijn vrouw Hilde. Aan haar toon weet ik of het goed is. Haar eerste reactie is voor mij de belangrijkste. Soms worden ringen die me na een tijd niet meer aanspreken of ik alsnog niet goed vind, weer gesmolten voor een nieuwe creatie. Voor mij is het nog constant leren.”

“Het is belangrijk dat mijn juwelen betaalbaar blijven”

Johan werkt hoofdzakelijk met zilver omdat het betaalbaar is. Met geelgoud werkt hij ook. Witgoud is niet zo zijn ding. Johan is gepassioneerd door edelstenen. “Het is voor veel creaties de kers op de taart, de eyecatcher. Ik gebruik meestal natuurlijke edelstenen in mijn creaties. Ik hou van de ‘spinel’ edelsteen. Die bestaat in verschillende kleuren. Ik bewerk ook andere materialen zoals ebbenhout. Al mijn creaties moeten een speciale uitstraling hebben. Hetzij door zijn eenvoud, het materiaal en de afwerkingstoets. Dat laatste is het belangrijkste.”

Lat nog hoger

In de toekomst wil hij de lat nog hoger leggen en nog moeilijkere creaties ontwerpen. “Ik ontwerp graag technische hoogstandjes waarbij ik mijn grenzen moet verleggen, zoals een ring met grote edelsteen. Ja, het mag echt moeilijk zijn. Dat drijft mij. Ik ben een technicus en dat leidt me tot uitdagingen. Ik ga de moeilijkheidsgraad niet uit de weg. Integendeel.”

Juwelen zijn duur. “Ik vind het belangrijk dat ze betaalbaar blijven voor iedereen”, zegt Johan. “Als ik de prijs van deze juwelen moet bepalen naar het aantal uren werk en materiaal, dan zijn ze voor veel mensen niet betaalbaar. Iedereen moet kunnen genieten van mijn juwelen.”