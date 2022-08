Johan Coens, adjunct-algemeen directeur van de stad Brugge, gaat met pensioen

Johan Coens, adjunct-algemeen directeur bij de stad Brugge, gaat op 1 september met pensioen, na 24 jaar carrière in openbare dienst. Hij kreeg tijdens de gemeenteraad maandagavond een staande ovatie.

Annick Lambrecht sprak de lofrede uit voor Johan Coens: “Op 1 april 1998 werd je als stadsontvanger in dienst genomen bij de stad Brugge, na een carrière bij het Gemeentekrediet. Van de bank naar de stad, een goede carrière move. In 2004 werd je stadssecretaris, in 2019 adjunct-algemeen directeur. Je was de ogen en de oren van de stadsadministratie.”

“Je was zeer betrokken bij het reilen en zeilen van de stad. Bovenal was je zeer empathisch, je deur stond altijd open voor je personeel. Je gevoel voor droge humor zal gemist worden.”

Blauw-zwart

Burgemeester Dirk De fauw vulde aan: “Je intelligentie en werklust zijn twee van je kwaliteiten. Je werkte hard om dossiers rond te krijgen en was attent voor het stadspersoneel. Ik beloof je een ding : we zullen er alles aan doen dat een van je geliefde dossiers, een nieuw stadion voor Club Brugge, zal gerealiseerd worden. Zo kun je alle matchen van je favoriete team in een nieuwe sporttempel bijwonen. Want je liefde voor Blauw-Zwart is groot.”

Johan Coens is gehuwd met Hilde, woont in Blankenberge en heeft vier kinderen en zes kleinkinderen. Hij is de jongere boer van wijlen Daniël Coens en dus oom van Dams burgemeester Joachim Coens. Op 1 september gaat Johan Coens met pensioen.