Johan Boudrez wint al voor de zesde keer de Kattenknippeling en is de recordhouder

Johan Boudrez uit Langemark won op paasmaandag de Kattenknippeling achteraan café Het Visputje in de Oude Ieperweg in Kruiseke. Hij won al maar liefst zes keer en is daarmee in de geschiedenis van het oudste volksspel van Wervik de nieuwe recordhouder. Door het tegenvallend weer waren er dit keer ‘slechts’ 63 inschrijvingen.

Vorig jaar was het mooi weer en duurde het toen bijna vier uur. De beslissing viel vorig uiteindelijk pas in de veertiende ronde. Veel van de 103 deelnemers waren toen al vertrokken. Door de coronapandemie moesten twee edities worden uitgesteld. Nu viel de beslissing in de tiende ronde.

Tijdens de Kattenknippeling wordt met houten wilgenstokken gegooid naar een boterpot met daarin een fluwelen kat. Elke ronde komen de deelnemers dichterbij het doelwit. Wie de mooi geschilderde pot aan diggelen gooit, is de winnaar. Het gooien begint vanop zo’n 40 meter, wat behoorlijk ver is.

Stijn Raes wonvorig jaar twee dagen na zijn verjaardag en mocht nu als allereerste gooien. Schepen Geert Bossuyt (Vooruit) raakte als eerste de boterpot. Stijn Degrande lukte daarin in de tiende ronde. Ondertussen was het gelukkig gestopt met regenen.

“Het weer speelt niet veel een rol”, lacht de winnaar. “Er is ook wat geluk nodig. Dank alvast aan de koninklijke vereniging De Nachtegaal om dit elk jaar te willen organiseren. Zonder hen is er niks. Elk jaar deelnemen is alvast de boodschap.”

Johan Boudrez won de vorige keer in 2019 en kwam daarmee naast wijlen Theophiel Vanhalewyn die ook vijf keer won. Een jaar eerder was zijn zoon Toby Boudrez. Vader Johan was vorig jaar de eerste die een brok van de boterpot gooide

“Ondanks het weer zijn we heel tevreden over het aantal deelnemers”, zegt voorzitter Emmerson Dury. Belleman Nick Pauwels riep elke ronde de deelnemers af. De winnaar kreeg een geldprijs, een trofee geschonken door stad Wervik en mocht ook de scherven mee naar huis nemen. De boterpot werd weer mooi geschilderd door bestuurslid Johnny Verhaeghe. (EDB)