Johan Abel van Port of Antwerp-Bruges is ook medeoprichter surfclub: “Surfmateriaal altijd bij de hand”

Johan Abel is sinds lang een bekend gezicht van de commerciële dienst van het havenbestuur, eerst van MBZ en sinds april van Port of Antwerp-Bruges. Niet alleen in zijn werk maar ook in zijn sportieve passie is hij verliefd op Zeebrugge. “Toen Zeebrugge dé hotspot voor windsurfen op zee werd, stichtte ik mee de eerste club. Hier surf ik nog zolang en zoveel als ik kan.”

Zoals veel jongeren uit de Brugse regio leerde Johan Abel (55) windsurfen op de Sint-Pietersplas. “Als 12-jarige knaap ontdekte ik deze sport. Het werd een echte rage: vanaf de jaren 80 zag je in de zomer op elke wagen een surfplank. Met onze vriendenclub trokken we al snel van de vijvers in de streek naar het strand van Zeebrugge. Daar vonden we de beste plek van de hele kust.

Johan nam aan wedstrijden deel en kende tijdens zijn legerdienst geluk. “Ik kreeg een plek bij de marine in Zeebrugge en genoot er zowaar van een topsportstatuut. Daardoor kreeg ik het recht om wekelijks een aantal uur te trainen. Ook het materiaal evolueerde sterk. Gelukkig werd ik in die periode gesponsord door de toenmalige bekende winkel Surf Connection langs de Baron Ruzettelaan. Ik mocht er tegen inkoopprijs materiaal aanschaffen en kreeg een autootje ter beschikking: een 2CV, een geitje dus, in de roze reclamekleur van de zaak. Op die manier kon ik ondanks mijn bescheiden middelen toch competitief mijn mannetje staan. In die periode startten we in Zeebrugge de nog steeds bestaande surfclub. Ons eerste, houten barakje viel in niets te vergelijken met de huidige infrastructuur.”

Reizen om te surfen

Eens een surfer, altijd een surfer. “In het begin van mijn beroepsloopbaan trok ik na mijn shiften bij het toenmalige Norfolkline op de Zweedse Kaai meteen naar het strand. Ook wanneer ik later bij Continental Cargo Carriers in Oostende en Verhelst in Oudenburg werkte, had ik steeds mijn gerief in de wagen. Later moest ik voor mijn functie bij het havenbestuur van Zeebrugge MBZ – sinds dit april jaar Port of Antwerp-Bruges – regelmatig reizen. Ik maak er deel uit van het commercieel team. Mijn focus ligt op het ontwikkelen van nieuwe hinterlandproducten voor het platform Zeebrugge. Maar als ik op kantoor ben, dan heb ik nog vaak mijn materiaal mee.”

Wanneer Johan en zijn gezin uit Sijsele privé reizen, dan komt de sport voorop. “We kiezen voor goede surfspots. In België waait het in de zomer meestal te weinig voor het sportieve niveau dat we graag nastreven. Daarvoor trekken we naar bijvoorbeeld de Canarische Eilanden of Zuid-Spanje. Sinds enkele jaren beschikken we over een vakantiehuis nabij Kaapstad in Zuid-Afrika. We nemen er in de winter – wanneer het daar zomer is – onze grote vakantie. We overwegen zelfs om er later te gaan wonen.”

Triatlon en mtb

Later breidde Johan zijn sportieve interesse uit naar het droge vasteland. “Ik hou van elke sportieve inspanning voor het onderhouden van mijn conditie, om zo lang mogelijk te kunnen blijven windsurfen. Met een aantal vrienden stichtten we Triatlonclub Damme en was ik er een aantal jaren voorzitter. In die periode liep ik ook twee marathons. Sinds kort kreeg ik de smaak van het mountainbiken te pakken, meer bepaald de discipline downhill (afdaling). In bijvoorbeeld de Ardennen of Oostenrijk snel naar beneden rijden, is heel technisch en allesbehalve easy peasy.”

Valt het sportieve te rijmen met een drukke werkagenda? “Het havenbedrijf is heel sportief van geest, bijvoorbeeld als drijvende kracht achter de Haventriatlon in Zeebrugge en als sponsor van de Triatlon van Brugge. Het is leuk dat we daar met talrijke collega’s in teams aan mochten deelnemen. Sport schept ook een goede band met de plaatselijke gemeenschap, denk bijvoorbeeld aan de sponsoring van jeugdvoetbalclub FC Zeehaven Zeebrugge. Dezelfde aandacht voor sport zie ik in het havenplatform Antwerpen.” (Roel Jacobus)