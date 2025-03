Johan (50) moet meer zitten door naweeën atypische tumor: “Maar ik prijs me gelukkig, want ik kan nog optreden en lesgeven”

Een atypische tumor trof Johan Feys, leraar en de helft van straattheaterduo Kartje Kilo. Het gezwel is verwijderd, maar de man kampt met naweeën. “Ik zoek geen sensatie of medelijden, maar wil steun bieden aan lotgenoten. Dat had ik ook hard nodig.”

“Mijn vijftigste verjaardag moest ik onverwacht ‘vieren’ in UZ Gent.” Johan Feys heeft moeilijke maanden achter de rug. “Het begon met een koortsig gevoel en ik kon moeilijk op mijn linkerzijde slapen door een aanhoudende druk. Ik liet bloed trekken en dan belde de huisdokter. ‘Het is niet goed, de ontstekingswaarden zijn veel te hoog’, klonk het alarmerend. Ik moest naar de spoedafdeling en mij laten opnemen. Toen een scan een gezwel toonde tussen mijn hart en longen, voelde ik me draaierig worden, ook al was nog niet geweten of het goed- of kwaadaardig was. Ik sliep niet meer en dacht aan de meest vreselijke scenario’s: hoelang heb ik nog, wat met mijn kinderen?”

Atypische tumor

“Eerste onderzoeken brachten geen duidelijkheid, maar het moest eruit. Na de operatie gebeurde verder onderzoek in het labo. Lang bleef het stil, de lastigste periode. Ik begon stilaan te hopen dat het niks zou zijn. Na vijf weken ging de telefoon: ‘het is kwaadaardig, we vonden kankercellen’. Dat verwachtte ik niet meer en ik kreeg een klop. Toch had ik geluk: het betrof een thymoom, een kanker ter hoogte van de zwezerik. Voorheen kende ik dat enkel van kalfszwezerik op restaurant (lacht). Bij de mens zit de zwezerik blijkbaar onder het borstbeen en verschrompelt dit bij het volwassen worden. Thymomen komen niet vaak voor en bij mij was de tumor zeer atypisch omdat dit dieper was ontstaan in de borst. Er bleek ook veel dood weefsel, waardoor men lang moest zoeken naar actieve cellen. Doordat men alles operatief kon verwijderen, ben ik ontsnapt aan bestraling. Een zegen.”

Enorme voetpijn

“Er is natuurlijk wel een kans dat de kanker terugkeert. Dit type kan lang sluimeren, waardoor ik nog vijftien jaar op controle moet. Ik draag nu ook de stempel van kankerpatiënt, maar daar kan ik mee om.” Bij elke controlescan spelen de zenuwen op en de gevolgen laten zich nog voelen. “Mijn neurologisch systeem sloeg op hol en mijn afweersysteem viseerde meer dan enkel kankercellen: ik kamp dus met een soort auto-immuunziekte. Op de raarste momenten krijg ik enorm veel pijn aan mijn voeten. Dan moet ik gaan zitten en zou ik mijn schoenen en kousen willen uitstampen. De oorzaak: zenuwen in mijn voeten worden aangevallen worden door mijn immuniteitssysteem. Daardoor blijk ik een speciaal geval. Typisch, grapt mijn omgeving (lacht). In Gent zijn ze een case rond mij aan het opbouwen. Het voetprobleem raakt voorlopig niet opgelost.”

Meer zitten

En dus zit Johan meer dan vroeger. Zo kan hij geschiedenis en Engels blijven geven in het Ieperse College. Bij Kartje Kilo moesten keuzes gemaakt worden. “De mobiele acts zoals het rondlopen met onze grasmaaiers doen we bewust niet meer. Tijdens Radio Mano Sport hebben we het geluk dat we kunnen zitten.”

Op tv

Deze act kreeg in 2023 een vaste rubriek in VRT 1-programma Iedereen Beroemd en Radio Mano Sport werd deze week ook uitgenodigd in De Schorre in Boom voor ‘Lichtpuntjes tegen Kanker’, een campagne van Kom op tegen Kanker, VRT 1 en Radio2. De opbrengst gaat naar kankerpreventie, onderzoek en betere zorg.

“We entertainden de mensen, maar men vroeg ook om mijn verhaal te doen”, aldus Johan. “Ik benadrukte het belang van humor: ook in moeilijke omstandigheden moet je positief proberen te blijven. Ik zoek geen sensatie of medelijden, maar wil steun bieden aan mensen in een gelijkaardige situatie. Ik had dit op zo’n moment ook hard nodig. Ik kan er nog over vertellen, waarom zou ik het dan doodzwijgen?”

Kalfslapje

“Ik heb zalige collega’s, leerlingen, vrienden en familie die enorm met mij begaan zijn, dat doet veel deugd. Ik had nooit het gevoel dat ik er alleen voor stond. In vergelijking met mensen die zware diagnoses krijgen, heb ik geen reden tot klagen. Toch kan ik er geen afscheid van nemen, ook niet in mijn hoofd. Er kunnen cellen actief zijn die nog onzichtbaar zijn op een scan en waartegen mijn immuniteitssysteem aan het vechten is. Dat maakt me bang. Ik heb één voordeel: thymomen groeien traag. Door tijdig te scannen is zo’n grote tumor niet meer mogelijk. ‘Het kalfslapje’, zo noemden ze het (lacht): de afmetingen – zeker 15 cm lang – waren benauwelijk. Een paar dagen voor de operatie begon dit uit te stulpen, het is spannend geweest.”

Johan vond ook steun in muziek. “Nog nooit in m’n leven kwam een plaat uit met teksten die zo hard pasten bij wat ik op dat moeilijk moment meemaakte: ik kan blijven huilen bij het beluisteren van Songs of the Lost World door The Cure. Deze muziek heelt en doet pijn tegelijk. Ik ben indelijks content opnieuw les te geven, dat houdt me jong. En al zittend kan ik terug op zwier met Kartje Kilo. Hopelijk blijft die hevige pijn zoveel mogelijk uit.” (TP)