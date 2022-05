JOC wordt vanaf 1 juni een jeugdhuiswerking op zich: Nieuw concept mikt ook op niet-georganiseerde jeugd

De gemeenteraad keurde eenparig het nieuw gebruikersreglement voor jeugdontmoetingscentrum De Lichting goed. Het herziene reglement bepaalt dat het JOC vanaf 1 juni een jeugdhuiswerking op zich wordt.

“Sinds de ontbinding van het jeugdhuis begin dit jaar werd achter de schermen hard gewerkt aan een stevig onderbouwd vernieuwd concept”, weet jeugdschepen Steven Bogaert (CD&V). “Een concept waar zowel georganiseerde als niet-georganiseerde jongeren zich goed bij voelen. In maart en april werd de Lichterveldse jeugd op diverse momenten bevraagd en werd naar advies gevraagd. Onze jongerencoach sprak de niet-georganiseerde jeugd aan, terwijl onze jeugdconsulent samen met de voorzitters van de jeugdraad zijn oor te luisteren legde bij de jeugdverenigingen. Door de verhuizing van de jeugdconsulent en de jeugdcoach naar het JOC konden zij ook informeel luisteren naar de bekommernissen van de jeugd. Uit het hele proces kwam naar voor dat de jeugd vooral een ontmoetingsplaats met veel opties wou. De jongeren bleken nood te hebben aan een plek waar ze gezellig iets kunnen drinken, een plaats die de verenigingen samenbrengt en dat niet enkel tot in de vroege uurtjes, maar ook voor een leuke namiddag met toffe activiteiten. Er blijkt ook nood te zijn aan een werking die niet als last aanvoelt, aan een plaats waar iedereen zich thuis voelt. Het huurreglement van het JOC werd daarom nauwkeurig onder de loep genomen en herzien.”

Barruimte

“Vanaf 1 juni wordt het JOC een jeugdhuiswerking op zich in al zijn facetten. De barruimte wordt verhuurd en staat open voor verenigingen, organisaties en geëngageerde jongeren met de jeugd als doelpubliek. Een stuurgroep die bestaat uit de jeugdconsulent, de jongerencoach en de voorzitters van de jeugdraad zet de schouders onder dit nieuwe project. Zij staan vooral in voor het bewaken van een gevarieerd, consequent en laagdrempelig aanbod. Doel van De Lichting als jongerenontmoetingscentrum is draagkracht bij jongeren creëren. De rol van de jeugddienst bestaat erin de jongeren te ondersteunen, ten dienste te staan en nieuw engagement te helpen lanceren.”