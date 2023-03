JOC-café in Ieper houdt vrijdag de deuren gesloten: “We zijn het gebrek aan respect voor de vrijwilligers beu”

Het café van jeugdhuis JOC in Ieper houdt vrijdagavond de deuren gesloten uit protest. De laatste weken vond er vandalisme plaats, maar het is vooral het gebrek aan respect tegenover de vrijwilligers dat tegen de borst stoot. “Het zijn enkelingen die voor problemen zorgen, maar zo kan het niet verder.”

Op vrijdagavond zit het jeugdhuis JOC in Ieper steevast stampvol, maar deze week zal dat het geval niet zijn. Het café blijft immers gesloten. “Onze werking bestaat uit tussen de 30 à 40 vrijwilligers, waarvan 10 mensen zich heel actief inzetten”, vertelt Sam Louage (26), een Wevelgemnaar die sinds eind december verantwoordelijk is voor het jeugdhuis. “Met hen werken we de activiteiten uit en houden we ons café open. Op vrijdag is het daar altijd op de koppen lopen.”

Vandalisme en gebrek aan respect voor vrijwilligers

De laatste tijd tast een minderheid de goede sfeer in het café echter serieus aan. “Er gebeurden baldadigheden waarbij zaken worden stukgemaakt en graffiti werd aangebracht, vooral in de toiletten. Daarnaast roken of vapen er regelmatig bezoekers in de zaal, wat totaal niet toelaatbaar is. Waar we echter het meeste problemen mee hebben, is het gebrek aan respect voor onze vrijwilligers. Sommigen zijn heel onbeleefd tegen hen, in de mate zelfs dat het niet meer door de beugel kan. Men vergeet soms onze medewerkers als hobby bij ons werken. Zonder geen JOC. Het is dan maar normaal dat je die gasten op een normale manier behandeld. We hoeven niet alles te pikken.”

“Als mensen bij ons over de schreef gaan, spreken we hen daarover aan en we zullen dat blijven doen. In het café roken kan uiteraard niet, maar wij merken dat niet altijd op, omwille van de drukte. Vaak komen jongeren het ons echter zelf melden, dat ze iemand een sigaret zien opsteken of feiten van vandalisme opmerken.”

De medewerkers van het JOC nemen de beslissing om op het vrijdag 31 maart de deuren dicht te houden. “We willen van de sluiting gebruik maken om de schade die eerder werd aangebracht te herstellen, maar ook als signaal dat dit niet verder kan”, aldus Sam. “We roepen op tot meer respect voor ons jeugdhuis, voor de vrijwilligers die onze werking draaiende houden en voor hun en andermans werk en inzet.”

Signaal geven

“Iedereen is hier welkom om op zijn gemak een pintje te drinken en bij te praten met vrienden, maar als dat niet meer op een fijne manier kan, is er een probleem. We hopen met deze actie iedereen wakker te schudden. Indien nodig herhalen we dit nog eens, maar we proberen het voorlopig zelf op te lossen. Met het stadsbestuur hebben we nog niet overlegd, maar dat kan misschien nog komen. We zien wat deze actie teweegbrengt en gaan dan evalueren.”

Vechtpartijen in Poperinge

In het JOC in Ieper kwam het gelukkig nog niet tot vechtpartijen, zoals in Poperinge al het geval was. Ook daar zijn er al een tijd problemen met jongeren die amok maken in fuifzaal De Kouter. Zeven jeugdverenigingen schreven onlangs nog een open brief om het probleem aan de kaak te stellen. “Als dit geweld blijft aanhouden en er geen oplossing komt waarbij fuifgangers en organisatoren zich veilig voelen tijdens het uitgaan, zien wij als jeugdverenigingen niet langer de meerwaarde in het organiseren van fuiven”, klinkt het in Poperinge. (CMW)