Jobstudenten scannen deze zomer in Kortrijk duizenden strafdossiers in

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft woensdag een bezoek gebracht aan de griffie van de rechtbank van Kortrijk, waar jobstudenten volop bezig zijn met het inscannen van strafdossiers. In totaal doet Justitie deze zomer beroep op 134 jobstudenten om de dossiers te digitaliseren, zodat slachtoffers niet langer naar de rechtbank moeten om hun dossier in te kijken.

Via de eind juni gelanceerde applicatie JustConsult op www.justonweb.be kunnen slachtoffers en andere betrokkenen met inzagerecht hun dossiers kosteloos digitaal raadplegen. Daar zijn ze beschikbaar van zodra het onderzoek is afgerond en de zaak naar de rechtbank kan worden verwezen. In de eerste fase zijn dossiers van seksueel geweld, intrafamiliaal geweld, moord en doodslag opengesteld.

Er is echter nog een forse inhaalbeweging te maken. Bij de lancering was nog maar een kwart van deze dossiers ingescand, ongeveer 1.100 zaken. Vele honderdduizenden pagina’s moeten nog ingescand worden. Om een versnelling hoger te schakelen, zet Justitie deze zomer 134 jobstudenten aan het werk in de verschillende rechtbanken van het land. Per griffie zijn twee tot vier studenten tegelijk bezig. Elke student scant dagelijks zo’n 1.000 pagina’s in.

Tot voor kort was de inzage van het dossier enkel mogelijk in de weinig slachtoffervriendelijke omgeving van de griffies. “Slachtoffers moeten in alle rust en op hun eigen tempo hun dossiers kunnen inkijken. Voor velen is dit namelijk een emotioneel zware en mogelijk traumatische gebeurtenis. Justitie erkent dat dit veel beter kan en moet. JustConsult biedt die oplossing”, onderstreept Van Quickenborne.

Na de vakantie zullen de medewerkers van de griffies het digitaliseringswerk voortzetten. Er liggen immers nog duizenden dossiers te wachten op digitalisering, want in een tweede fase zouden ook alle andere categorieën van strafzaken digitaal beschikbaar moeten worden op JustConsult. Het scanwerk moet bovendien van tijdelijke aard zijn. Op termijn is het de bedoeling dat alle dossiers van meet af aan digitaal opengesteld en bijgehouden worden. (Belga)