Jobstudenten Beau en Chloé zijn blij met meer begrip na oproep van zaakvoerder: “Mensen snappen niet altijd dat ik nog alles moet leren”

Beau Duforet (15), jobstudent bij bakkerij Snauwaert in Nieuwpoort reageert positief op het initiatief van de zaakvoerders Delphine en Marc. Een tijd geleden hingen ze een blaadje aan de toonbank om te vragen om meer begrip voor de nieuwe jobstudent. “Soms reageerden mensen heel kortaf en begrepen ze niet waarom het niet vlugger ging of waarom ik niet alle namen van de broden of taartjes kende. Nu zijn mensen iets geduldiger en krijg ik de ruimte om bij te leren”, vertelt Beau. Op sociale media kreeg de bakkerij veel lof over hun aanpak.

Beau Duforet (15) uit Nieuwpoort begon deze zomer aan zijn allereerste studentenjob in de buurtbakkerij Snauwaert. Hij vervangt er Chloé Nulens (15), die aan het begin van de zomervakantie haar pols brak en dus niet meer in de winkel kan werken. “Normaal ging ik begin juli starten in de bakkerij en in augustus pas aan de slag gaan in de winkel. Nu moest ik onverwachts al direct in de winkel beginnen”, vertelt Beau.

“Mensen zijn veel ongeduldiger geworden. Je moet de nieuwe werknemers de tijd geven om te leren en te groeien”, zegt uitbaatster Delphine Verslype. © Twitter

Na enkele dagen besloten zaakvoerder Delphine en Marc een blaadje aan de toonbank te hangen met daarop “Gelieve onze jobstudent een beetje te helpen. Beau is hier nog niet lang, dank u”. “Mensen toonden geen begrip meer voor iemand die nieuw is en nog alle dingen moet leren”, zegt Delphine.

Meer geduld en tijd

“Ik merkte dat mensen heel ongeduldig waren en vaak zuchtten als ik iets niet direct vond of de naam van een taartje niet herkende”, gaat Beau verder. “Maar dan bleef ik vriendelijk en probeerde ik altijd zo snel mogelijk door te werken. Nu is het wel aangenaam dat mensen minder vlug kortaf gaan reageren.”

“Toen ik er enkele maanden geleden startte, moest het ook voor de mensen ook zo vlug gaan”, vult Chloé aan. “Dat was allemaal nieuw voor mij. In het begin ken je nog niet alle namen van de broden en gebakjes en is dat niet zo simpel om het in te tikken op de kassa. Door die druk ga je sneller werken en maak je meer fouten. Dat zorgde voor heel wat stress. Het was lastig dat mensen daar geen respect voor hadden.”

“Na die oproep zijn mensen veel geduldiger, zeggen vriendelijk hallo en geven ze soms zelfs een complimentje”

“De oproep van Marc en Delphine is heel bedachtzaam van hen. Mensen hebben nu meer respect, zeggen vriendelijk hallo. Ze praten ook rustig, zodat ik duidelijk kan horen wat ze willen. Als ik dan een foutje maak, reageren ze meer begripvol”, zegt Beau. “Na die oproep wensten mensen mij zelfs succes of gaven ze een complimentje. Dat deed deugd om te horen”, lacht Chloé.

Voor Beau blijft zijn studentenjob in de bakkerij een leuke bijverdienste. “Ik doe dit nog zeer graag. Iedere dag sta ik om 5 uur op om te gaan werken, maar dat ben ik gewend van tijdens het schooljaar. De collega’s zijn ook heel aangenaam en zij helpen me om vlug bij te leren. Als Chloé terug in de winkel kan werken, zal ik waarschijnlijk terug helpen in de bakkerij zelf”, besluit Beau.