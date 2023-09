Jobstudent Maxime (30) zwaait na 13 jaar (!) af als redder in De Panne: “Laatste dag even enthousiast als de eerste”

Na een carrière van liefst 13 jaar als jobstudent-strandredder zwaaide Maxime De Huyvetter (30) uit Roeselare dit weekend af op het strand van De Panne. Het gaat om een record: nooit eerder was een strandredder als jobstudent zo lang in dienst. “Nu ik afgestudeerd ben wachten mij andere uitdagingen”, zegt Maxime. Het mooiste compliment krijgt hij van hoofdredder Vincent: “zijn laatste dag was hij even enthousiast als zijn eerste, en alle dagen tussenin.”

Liefst dertien jaar lang, of bijna de helft van zijn leven: zo lang was Maxime uit Roeselare als jobstudent ook strandredder in De Panne. In De Panne gaat het om een absoluut record en, concrete cijfers ontbreken, maar wellicht was niemand aan onze hele kustlijn langer strandredder terwijl hij of zij ook jobstudent was. Maxime zwaaide zondag af als strandredder, en werd daarvoor in de bloemetjes gezet door zijn team, burgemeester Bram Degrieck en gouverneur Carl Decaluwé.

Welzijn van redders

“Mijn grootouders hadden een appartementje in Oostduinkerke en dus kwam ik al vaak naar de Westkust”, zegt Maxime. “Ik deed enkele studentenjobs maar die lagen me niet. Strandredder zijn: dat fascineerde me wel en dus solliciteerde ik. Na een geslaagd examen startte ik in augustus 2011, net 18 geworden, op het strand van De Panne. Nu dertien seizoenen later zette ik mijn laatste studies stop en kan ik niet langer strandredder zijn, alhoewel ik dat best nog zou willen. Intussen ben ik acht jaar postoverste op het strand Centrum en is het tijd om die taak door te geven. Ik deed dit altijd met heel veel plezier en heb van het welzijn van de redders, ons team, een stokpaardje gemaakt. Alle toeristen zijn belangrijk, maar het welzijn van de redders kwam op de eerste plaats. Hoe voelde iedereen zich? Drinkt iedereen genoeg? Dat soort dingen.”

Hectische dagen

Maxime stond in totaal enkele honderden dagen op het strand en bouwde dan ook veel ervaringen op. “En die wil ik blijven doorgeven aan nieuwe collega’s. Mijn plan is dan ook om regelmatig nog af te spreken in De Panne. Er waren veel hectische dagen op het strand, zeker als het prachtig weer was. Zo herinner ik me een dag enkele jaren geleden, de warmste dag van het jaar. Er waren liefst 200 verzorgingen op één dag en de zeedijk stond vol ambulances. Uiteraard deed ik veel reddingen maar geen enkele keer is het fout afgelopen. Daar ben ik met het team wel trots op.”

Bierbrouwer

Zo’n lange carrière als jobstudent strandredder betekent natuurlijk dat Maxime er ook een lange carrière van studies opzitten heeft. “Dat klopt. Ik begon met kiné maar stopte in mijn derde jaar omdat het niets voor mij was. Daarna studeerde ik in het Odisee in Gent af als professionele bachelor in de biochemie. Het was altijd mijn droom om bierbrouwer te worden. Daarna deed ik nog een postgraduaat sales & business en startte nog een opleiding master industrieel ingenieur. Die studies zette ik deze zomer nu stop. Door mijn vele extra werk in studentenverenigingen en studentparticipatie werd het me wat teveel. De tijd is nu rijp om een job te zoeken. Liefst in de voedingssector al zal het bierbrouwen me gans mijn leven blijven fascineren. Het is op en top prachtig product waar we als Belgen erg trots op mogen zijn.”

Elke dag enthousiast

Als afscheidscadeau kreeg Maxime dan ook erg toepasselijk een bierbox en De Panne-bonnen overhandigd. Zondag zwaaide hij af voor zijn team op het strand, samen met hoofdredder Vincent Geerardyn, adjunct Filip Jongbloet en ook burgemeester Bram Degrieck en gouverneur Carl Decaluwé kwamen hem bedanken.

“Dertien jaar als jobstudent, bij mijn weten is dit een record”, zegt Vincent Geerardyn. “Zeker als je weet dat het niet evident is jobstudenten te vinden. Maxime is dan ook een schitterende kerel. Zijn laatste dag was hij even enthousiast als zijn eerste, en alle dagen tussenin. Hij was enorm plichtsbewust, en het feit dat we zo’n sterk team hebben is omdat hij iedereen even correct behandelde, gedreven opleidde en van hen sterke redders maakte. We zullen hem zeker missen, maar hij is hier altijd welkom.” (JH)