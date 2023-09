Jobstudent Maxime (30) breekt alle records en zwaait na 13 (!) jaar af als redder in De Panne: “Je hebt deze eer verdiend!”

Na 13 jaar zwaait Maxime Dehuyvetter (30) uit Roeselare af als jobstudent bij de strandreddingsdienst van De Panne. Daarmee blijkt Maxime ‘recordhouder aller tijden’ als jobstudent aan de Belgische Kust. Dat vond ook gouverneur Carl Decaluwé een bijzondere prestatie en hij kwam persoonlijk naar het strand van De Panne om Maxime te feliciteren.

Gouverneur Decaluwé benadrukte het belang van onze strandredders en dat het een uitdaging is om jonge mensen te blijven vinden die deze job willen doen. “Een student die zich 13 jaar engageert als strandredder, moet wel een speciaal iemand zijn! Dankzij de inzet van onze strandredders is onze kust de veiligste kust ter wereld. Tijdens mijn ambtstermijn heeft er zich geen enkel dodelijk ongeval voorgedaan in de bewaakte zones. De twee dodelijke ongevallen van deze zomer gebeurden in een onbewaakte zone. Zorg ervoor dat onze kust haar veilige reputatie blijft behouden, ook met de nieuwe uitdagingen van de klimaatveranderingen waarmee we worden geconfronteerd. Probeer je vrienden warm te maken om zich te engageren als strandredder!”

“Je mag het als een eer beschouwen dat de gouverneur hier speciaal voor jou is, maar die eer heb je verdiend, Maxime!” – Filip Jongbloet

Hoofdredder-adjunct Filip Jongbloet: “Je mag het als een eer beschouwen dat de gouverneur hier speciaal voor jou is, maar die eer heb je verdiend, Maxime! Niet het aantal jaren dat je hier was als jobstudent, maar de manier waarom je jouw job hebt gedaan, is belangrijk. Je was altijd plichtbewust, je was van alle markten thuis, je bent bedreven in het knopen leggen. Je bent ook een bierspecialist en je kon met iedereen overweg. Je hebt vele zwemtrainingen gecombineerd en heel wat mensen opgeleid. Je blijft hier dus altijd aanwezig!”

Elk jaar gesmeten

De hint van burgemeester Bram Degrieck om er misschien toch nog een zomertje bij te doen, had geen vat op Maxime. “Nee, dit is een mooi moment om af te sluiten, hoewel het toch een beetje raar aanvoelt als ik eraan denk dat ik hier volgende zomer niet zal staan. Nu is het tijd dat ik echt een job ga zoeken. Ik heb me, zoals Filip aangaf, elk jaar gesmeten voor de job en ik ben blij dat ik deze job zo lang hebben kunnen doen. Het heeft me gemaakt tot wie ik ben.”

Maxime blikt terug op de voorbije 13 jaar: “Na een vakantiejob bij een diepvriesproducent in Ardooie die me geen voldoening gaf, besloot ik een opleiding te volgen ‘redder aan zee’. Het eerste jaar slaagde ik niet, mijn zwemstijl bleek niet voldoende! De tweede keer lukte het wel. En 13 zomers verbleef ik bij mijn oma in Oostduinkerke. Het tweede jaar deed ik mijn examen voor postoverste, het derde jaar voor ‘gewone redder’ en het vierde jaar werd ik dan postoverste. Buiten het zomerseizoen op het strand van De Panne ben ik dan gestart met mijn studies kiné, tot ik in mijn derde jaar bachelor tot de conclusie kwam dat dit niet echt iets voor mij was.”

Passie voor bier

“Een jeugdvriend overtuigde mij om de richting biochemie te volgen en ik verkaste van Leuven naar Gent. Het eerste jaar was het even zoeken, maar ik heb toch in het vierde jaar mijn bachelordiploma behaald. Dan wilde ik mijn masterdiploma behalen in Duitsland, omdat ik in München ook de kans zou krijgen om een masterdiploma ‘brouwen’ te behalen. Want ik heb ook wel een bijzondere passie voor bier! Helaas stak corona stokken in de wielen en belandde ik in een kwakkelstraatje. Er was nog wel de optie om in Gent verder te studeren, maar ik had echt mijn zinnen op Duitsland gezet.”

“Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat ik een fijne job zal vinden, want ik heb in de loop der jaren heel wat connecties gelegd, evenementen mee georganiseerd, en dankzij mijn bijdrage als redder heb ik ook grotendeels mijn studies bekostigd. Ik ben trouwens altijd bewust omgesprongen met geld, want ik wilde echt niet dat mijn ouders helemaal zouden moeten opdraaien voor al die studiejaren.”