Jobbeurs voor de zorg- en welzijnssector in Brugge

Wie op zoek is naar een job in de zorg- en welzijnssector of simpelweg wil kennismaken met de werking van OCMW Brugge en de welzijnsverenigingen, kan op zaterdag 8 maart terecht op JOBBR. Dit is de allereerste jobbeurs van OCMW Brugge en welzijnsverenigingen. JOBBR is de ideale gelegenheid om de organisatie beter te leren kennen en te ontdekken welke jobmogelijkheden er dicht bij huis zijn.

Met ongeveer 2.400 medewerkers is OCMW Brugge en welzijnsverenigingen één van de grootste werkgevers in de regio. De organisatie biedt tewerkstelling in uiteenlopende functies, gaande van seniorenzorg, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang tot administratie, keuken en techniek. Om dit brede aanbod aan vacatures beter bekend te maken bij het publiek, wordt nu voor het eerst een eigen jobbeurs georganiseerd onder de naam ‘JOBBR’.

Kennismaken

JOBBR biedt niet alleen de kans om vacatures te ontdekken, maar ook om persoonlijk kennis te maken met de werking van de welzijnsverenigingen. Ook studenten, vrijwilligers en mensen die interesse hebben in jobs op maat zijn welkom om meer te weten te komen over de mogelijkheden.

Voor werkzoekenden en nieuwsgierigen

Schepen van sociale zaken en voorzitter van Mintus en alle welzijnsverenigingen Pablo Annys: “JOBBR is niet enkel bedoeld voor actieve werkzoekenden. Misschien ben je niet meteen op zoek naar een job, maar wil je wel eens ontdekken welke mogelijkheden er zijn bij een van de grootste werkgevers in Brugge. Ook dan is JOBBR een ideaal moment om te komen kennismaken en te ontdekken waar een nieuwe uitdaging op jou wacht.”

JOBBR vindt plaats op zaterdag 8 maart van 13.00 tot 17.00 uur in De Brug, Centrum voor het Vrije Denken. De toegang is gratis. Meer informatie vind je op www.jobs.mintus.be.