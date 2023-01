Joanna Declercq uit Knokke blaast 100 kaarsjes uit

In wzc Lindenhove aan de Bremlaan vierde Joanna Declercq haar 100ste verjaardag. Joanna werd op 31 december 1922 geboren als laatste kind van vijf.

In 1946 is ze gehuwd en enkele jaren later is haar zoon Etienne geboren. Haar kleinzoon Didier is gehuwd met Cindy en ze hebben haar twee achterkleinkinderen geschonken: Julie en Manon.

Tijdens de schoolvakanties kwam Joanna vaak naar Knokke, waar de familie zich ondertussen vestigde, om met Julie en Manon te spelen, terwijl hun ouders en grootouders gaan werken waren.

Tot haar gezegende leeftijd van 97 jaar heeft ze, dankzij de hulp van haar zoon Etienne en schoondochter Annita, zelfstandig kunnen wonen. Daarna nam ze haar intrek in wzc Lindenhove.

Eerste schepen Kris Demeyere mocht de 100-jarige namens het gemeentebestuur bloemen overhandigen. Het koningshuis liet een fotokader bezorgen en de provincie stuurde een zilveren schaal.