Jo Naert fietste in negen dagen 1.190 km vanuit Oekene tot in Barcelonnette om de as van zijn papa uit te strooien

Missie volbracht voor Jo Naert (48). Ruim een week nadat hij vanuit Roeselare met de fiets richting het Franse Barcelonette vertrok, heeft hij woensdagmiddag de as van zijn overleden papa kunnen uitstrooien op de plaats waar Hedwig zo graag kwam. “Een emotioneel moment voor mij”, zegt Jo vanuit de Alpen.

Een fietstocht, verdeeld over negen ritten, van bijna 1.200 kilometer. Dat heeft de 48-jarige Oekenaar Jo Naert in de benen. Exact een jaar nadat zijn papa Hedwig aan kanker overleed, vertrok Jo vorige week maandag richting de Franse Alpen, waar hij vroeger met zijn ouders vaak in Barcelonette vertoefde.

Tweede thuis

“Vader vond er zijn tweede thuis. Als eerbetoon wou ik dan ook graag naar daar fietsen en er op zijn lievelingsberg zijn as uitstrooien”, vertelt Jo. Hij startte vorige week in de loden hitte. Toch verliep de fietstocht quasi helemaal zoals vooraf gepland. “Alles is eigenlijk uitstekend verlopen. Enkel de geplande rit op dag twee moesten we wat inkorten door de hitte.”

Onderweg beklom Jo ook verschillende zware bergen. Zo stond op het einde van zijn fietstocht de beklimming van de Col de Vars op het programma. De sportieve veertiger slaagde er echter in de verschillende beklimmingen goed te verteren. Dinsdag kwam Jo, samen met enkele begeleiders, aan in Barcelonette. Na een mooie sportprestatie was een biertje in het stamcafé van Jo’s vader meer dan verdiend.

Moeilijk moment

Woensdagmiddag beleefde Jo het moeilijkste moment van zijn tocht. Te voet beklom hij de berg die zijn vader meermaals op wandelde. Daar strooide Jo zijn vaders as uit en maakte hij eenzelfde foto als die op het doodprentje van zijn papa stond.

“Ik ben blij dat ik mijn trip tot een goed einde heb kunnen brengen. Het was best emotioneel voor mij toen ik daar op de berg de as van mijn papa uitstrooide”, vertelt Jo vanuit Frankrijk. Jo koppelde aan het eerbetoon voor zijn vader een goed doel. Zo verkocht hij bidons en kon je ook gereden kilometers kopen. De opbrengst van het initiatief Ride for Papie gaat naar het Kankerfonds.