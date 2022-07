Jo Naert fietst in negen dagen 1.190 km vanuit Oekene tot in Barcelonnette in de Franse Alpen: “Met de urne van Papie onder mijn zadel”

Jo Naert is in Roeselare geen onbekende. Leerkracht, muzikant, sfeermaker bij volleyclub Knack Roeselare… Deze zomer wordt anders voor Jo: hij fietst vanaf 18 juli naar de Alpen om er de as van zijn overleden pa uit te strooien. In negen dagen legt hij 1.190 km af.

“De idee om de as van mijn pa Hedwig uit te strooien op de plaats waar hij graag met mijn ma op vakantie ging, had ik al een tijdje. Oorspronkelijk zou ik alles alleen doen en uitvoeren. Maar toen zei Katrien plots: ‘ik mis je pa ook erg, hoor’. En zo gaan Katrien en ik samen naar de camping in Barcelonnette waar mijn pa en ma zo gelukkig geweest zijn.”

“Dat is ons idee om het overlijden van mijn pa te verwerken. Mijn ma, mijn broer en ik hebben na de crematie een potje as gekregen en ik zal mijn pa met de fiets naar de camping brengen om zijn as uit te strooien bij het kruis boven op de berg van Château Renard die vlakbij de camping ligt.”

Fervent wandelaar

“Papie is voor het eerst op camping Domaine Loisirs de l’Ubaye geweest toen hij nog jong was. Toen is hij er een tijdje weggebleven, maar wanneer ik begon te fietsen, is hij er opnieuw op reis geweest. Hij was bevriend met de eigenaar van de camping en was er zelfs een beetje de officieuze klusjesman (lacht).”

“Papie had diabetes en was een fervent wandelaar geworden. Die streek leent zich natuurlijk perfect voor trektochten. Op een bepaald ogenblik maakte hij een bergwandeling tot de top van de berg vlakbij de camping en bij het kruis dat daar staat, heeft hij een foto laten maken terwijl hij zwaaide naar Mamie die beneden stond te kijken. Al weet ik helemaal niet of ze elkaar wel herkend of gezien hebben vanop die afstand. Die foto van Papie is ook de herkenningsfoto van de website én de foto die op zijn herdenkingsprentje staat.”

“Ik geef les in het Guldensporencollege in Kortrijk op de campus Engineering en mijn leerlingen van het vierde jaar hebben een fietsverankering voorzien onder mijn zadel voor de urne met de as van Papie. Mijn vader zal dus de 1.190 km vanuit Oekene met mij meefietsen.”

Geen onbekenden

“Hoe je aan dergelijke tocht begint? Met een goede voorbereiding. Ik heb eerst een virtuele route op de kaart getekend en daarbij niet gekeken naar de kortste route, maar wel naar de mooiste. Zo rij ik al vanaf de eerste vallei de Alpen in en rij ik over de Madeleine, de Galibier en de Télégraphe, de Izoard en de Col de Vars richting Barcelonnette. Die cols zijn wel geen onbekenden voor mij, ik weet waaraan ik begin. Ik heb dit jaar toch zo’n 4.000 trainingskilometers in de benen.”

“Mijn eerste koersfiets had ik toen ik zestien jaar was en ik ben nog semiprof geweest in het veldrijden bij de Oostendse Beachbikers. Ik heb zelfs Superprestigewedstrijden zoals Ruddervoorde mogen meerijden. Ik kwam telkens twee keer in beeld: bij de start en wanneer ik gedubbeld werd (lacht). Mijn pa en zijn vriend waren mijn mecaniciens en hebben zich daarbij enorm geamuseerd. Toen ik wilde stoppen, vroegen ze me om er toch maar een jaartje bij te doen omdat ze het zelf zo leuk vonden.”

“Ik neem niet de kortste route, maar wel de mooiste route door de Alpen”

“Enfin, terug naar de voorbereiding. Nadat ik de route had uitgetekend en onderverdeeld in stukjes heb ik hotelletjes en B&B’s gezocht voor Katrien en ik. Wij hebben die zelf betaald, alles van deze rit trouwens. Iedere gesponsorde euro gaat integraal naar de kankerafdeling van het UZ Gent.”

“Een volgende stap was een draaiboek uitwerken voor Katrien die me volgt met de wagen. Het is de bedoeling dat we elkaar iedere 35 km zien om te checken of alles nog oké is. In dat draaiboek komen ook de interessante bezienswaardigheden langs het parcours dat we afleggen, maar ook de adresjes van grootwarenhuizen en kruidenierswinkels in de buurt.”

Negen dagen fietsen

“Tijdens de rit wil ik ook een vlog maken. Er komen drie camera’s op mijn fiets en Katrien heeft ook een drone mee om beelden te maken. Het is de bedoeling dat ik na iedere rit ’s avonds een uurtje beelden monteer en dan mijn eigen ‘Vive le vélo’ online plaats.”

“Ik zal dus negen dagen fietsen om de afstand tussen Oekene en Barcelonnette te overbruggen. De eerste dag fietsen mijn vrienden van wielerclub Oekene mee met mij en op de vijfde dag zal mijn vriend Fabian Sinnaeve een flink stuk met mij meerijden. Hij komt met zijn familie ook naar die camping in Barcelonnette en wanneer hij me passeert, zal hij mij dus een eind vergezellen op de fiets. En tijdens de laatste rit zal hij mij tegemoet rijden en zullen we de laatste kilometers naar de camping samen afleggen.”

Wie dat wil, kan nog altijd sponsoren. Er zijn nog drinkbussen te koop en men kan ook kilometers kopen ten voordele van het kankerfonds van UZ Gent.

Alle info op rideforpapie.be.